Sierpień w KGHM: produkcja i sprzedaż miedzi w dół

Sprzedaż miedzi Grupy KGHM wyniosła 55 tys. ton w sierpniu br. i spadła o 7 proc. r/r, podała spółka, prezentując wstępne dane. Z kolei produkcja miedzi płatnej w Grupie KGHM wyniosła 62,5 tys. ton i była niższa o 1 proc. r/r.

„Sprzedaż miedzi wyniosła 55 tys. ton i była niższa o 4,4 tys. ton (-7 proc.) od sprzedaży z sierpnia ubiegłego roku. Wzrost sprzedaży miedzi w sierpniu bieżącego roku został odnotowany w Sierra Gorda S.C.M., spadek w KGHM International, a w KGHM Polska Miedź sprzedaż utrzymała się na zbliżonym poziomie” - czytamy w komunikacie.

Sprzedaż miedzi w styczniu-sierpniu sięgnęła 467,9 tys. ton wobec 478,9 tys. ton rok wcześniej.

Ponadto:

• Sprzedaż srebra wyniosła 107,7 tony i była wyższa o 22,6 tony (+27 proc.) od sprzedaży z sierpnia ubiegłego roku. Wyższa sprzedaż srebra dotyczyła KGHM Polska Miedź, spadek natomiast nastąpił w KGHM International, a Sierra Gorda S.C.M. odnotowała sprzedaż zbliżoną do sprzedaży z sierpnia ubiegłego roku.

• Sprzedaż TPM wyniosła 18,5 tys. troz i była niższa o 0,4 tys. troz (-2 proc.) r/r. Wyższa sprzedaż złota została odnotowana w KGHM Polska Miedź, niższa w KGHM International, natomiast w Sierra Gorda S.C.M. sprzedaż TPM utrzymała się na zbliżonym poziomie.

• Sprzedaż molibdenu wyniosła 0,5 mln funtów i była wyższa o 0,3 mln funtów w porównaniu do sprzedaży z sierpnia ubiegłego roku, wymieniono w materiale.

Produkcja miedzi w sierpniu br. i była niższa o 1 proc. r/r

„Produkcja miedzi płatnej wyniosła 62,5 tys. ton i była niższa o 0,9 tys. ton (-1 proc.) od wielkości odnotowanej w sierpniu 2024 roku. Spadek produkcji miedzi płatnej dotyczył KGHM International” - czytamy w komunikacie.

Ponadto:

• Produkcja srebra płatnego wyniosła 120,6 tony i była wyższa o 45,5 tony (+61 proc.) niż wielkość odnotowana w sierpniu 2024 roku . • Produkcja TPM wyniosła 13,3 tys. troz i była wyższa o 3,5 tys. troz (+36 proc.) w porównaniu do sierpnia 2024 roku. Wzrost produkcji TPM dotyczył KGHM Polska Miedź.

• Produkcja molibdenu wyniosła 1 mln funtów i była wyższa o 0,6 mln funtów niż wielkość produkcji odnotowana w sierpniu 2024 roku, wymieniono w materiale.

W styczniu-sierpniu produkcja miedzi płatnej sięgnęła 466,4 tys. ton wobec 482,5 tys. ton rok wcześniej, podano także.

Po 8 miesiącach 2025 roku produkcja miedzi była na poziomie zbliżonym do planowanego, podczas gdy produkcja srebra i TPM kształtowała się powyżej założeń budżetowych” – podsumowuje KGHM. KGHM Polska Miedź posiada szerokie portfolio projektów eksploracyjnych, rozwojowych i produkcyjnych w Polsce, Niemczech, Kanadzie, Chile i USA. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20. W 2024 r. KGHM miał 35,32 mld zł skonsolidowanych przychodów.

ISBnews, sek

