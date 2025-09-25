Zielone światło dla zestrzeliwania obcych dronów

Od 1 października litewskie wojsko będzie mogło natychmiast zestrzeliwać drony naruszające przestrzeń powietrzną kraju. Decyzja parlamentu w Wilnie to odpowiedź na rosnącą liczbę incydentów, w tym z udziałem rosyjskich maszyn startujących z Białorusi.

Jak informuje agencja AFP, na mocy przyjętych przepisów rozkaz użycia broni wobec obcego drona będzie mógł wydać minister obrony lub inna upoważniona osoba. Do tej pory armia miała prawo interweniować jedynie wobec obiektów uznanych za broń albo w przypadku zagrożenia kluczowych instalacji państwowych. Teraz dopuszczalne będzie także reagowanie na wtargnięcia w strefy o ograniczonym dostępie.

Reakcja na rosyjskie prowokacje

W oficjalnym komunikacie litewskiego parlamentu zaznaczono, że nowe regulacje mają stworzyć mechanizm szybkiej odpowiedzi na naruszenia przestrzeni powietrznej. Zmiany zostały wprowadzone po serii incydentów z lipca i sierpnia, gdy rosyjskie drony wystrzelone z Białorusi kilkakrotnie przekroczyły litewską granicę, w tym w rejonie Wilna.

Szerszy kontekst regionalny

Incydenty z udziałem dronów nie dotyczą wyłącznie Litwy. Od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę w 2022 roku bezzałogowce regularnie naruszają przestrzeń powietrzną sąsiadujących państw. Na początku września kilkanaście rosyjskich dronów wleciało nad terytorium Polski podczas nalotu na Ukrainę. Kilka udało się zestrzelić, a Warszawa w odpowiedzi wystąpiła o uruchomienie art. 4 NATO.

Źródło: AFP

Oprac. GS

