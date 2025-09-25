„Siła wyższa”. Ceny miedzi w górę! Rosną akcje KGHM

Notowania miedzi na giełdzie metali LME w Londynie są blisko najwyższych poziomów od ponad roku po tym, jak koncern Freeport-McMoRan Inc. ogłosił siłę wyższą w związku z dostawami miedzi z jego gigantycznej kopalni w Indonezji. W reakcji na GPW akcje KGHM Polska Miedź zdrożały w tym tygodniu już ponad 9 proc.

Miedź w dostawach 3-miesięcznych na LME jest wyceniana po 10.310,00 USD za tonę, niżej o 0,3 proc. Na Comex w Nowym Jorku miedź kosztuje 4,8740 USD za funt, wyżej o 1,26 proc., po zwyżkach w środę w trakcie sesji nawet o 4 proc. Na giełdzie metali SHF w Szanghaju miedź jest wyceniana po 82.680,00 juanów za tonę, wyżej o 3,36 proc.

Katastrofa naturalna w kopalni w Indonezji

Amerykański koncern Freeport-McMoRan Inc. ogłosił siłę wyższą w związku z dostawami miedzi z jego gigantycznej kopalni Grasberg w Indonezji, drugiej największej kopalni miedzi na świecie. W Grasberg dwa tygodnie temu doszło do wypadku i nadal trwa tam poszukiwanie 5 zaginionych pracowników. Potwierdzono na razie śmierć dwóch górników, którzy zginęli w wyniku przedostania się do podziemnych korytarzy kopalni ok. 800 tysiecy ton szlamu.

Amerykańska firma obniżyła już swoje prognozy sprzedaży miedzi i złota na ten kwartał.

Akcje Freeport zniżkowały na giełdzie w Nowym Jorku o 15 proc., najmocniej od marca 2020 r.

W reakcji na GPW akcje KGHM Polska Miedź zdrożały w tym tygodniu już ponad 9 proc. do ponad 153 zł.

Możliwe zakłócenia dostaw także w Ameryce Południowej

Inwestorzy oceniają też możliwe zakłócenia w dostawach miedzi z Peru, gdzie Hudbay Minerals Inc. podał, że wstrzymuje pracę w swojej kopalni miedzi Constancia z powodu trwających protestów politycznych.

Szok w podaży miedzi na globalne rynki metali pokazuje, jak mała jest „poduszka bezpieczeństwa” na już i tak napiętym rynku metalu - wskazują analitycy.

Na zakończenie poprzedniej sesji miedź na LME kosztowała 10.336,00 USD za tonę, wyżej aż o 362 USD. Cena wzrosła o 3,6 proc.

PAP Biznes, sek

