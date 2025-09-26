Domański nie da dodatkowych środków dla górnictwa

Na górnictwo w 2026 r. uwzględniono 5,5 mld zł; projekt budżetu nie przewiduje SPW dla firm górniczych - wskazał Minister Finansów i Gospodarki odnosząc się do wniosku o emisję obligacji na potrzeby dopłat do redukcji zdolności produkcyjnych spółek górniczych w kwocie 2,5 mld zł.

„Kwota wydatków budżetu państwa na rok 2026 na górnictwo została uwzględniona w wysokości uzgodnionej z ministrem energii, tj. w wysokości 5,5 mld zł” - napisał Minister Finansów i Gospodarki w protokole rozbieżności dot. projektu tzw. ustawy okołobudżetowej.

Dodał, że kwota ta ma również uwzględniać skutki procedowanego obecnie projektu nowelizacji ustawy o dotacji przeznaczonej dla niektórych podmiotów.

„Projekt ustawy budżetowej na rok 2026 nie przewiduje SPW dla przedsiębiorstw górniczych. Brak jest zatem uzasadnienia do wprowadzenia takiej regulacji” - zaznaczył.

Zauważył jednocześnie, że dodatkowo procedowana jest nowela ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w której znajdują się przepisy przewidujące możliwość przekazania przez ministra finansów ministrowi energii SPW na jego wniosek, do wysokości określonej w ustawie budżetowej na dany rok budżetowy. Przepis obejmuje lata 2026-2031.

Wspólny wniosek resortów energii i aktywów państwowych

11 września resorty energii i aktywów państwowych zawnioskowały do ministra finansów o uwzględnienie w projekcie tzw. ustawy okołobudżetowej na 2026 r. emisji obligacji na potrzeby dopłat do redukcji zdolności produkcyjnych spółek górniczych w kwocie 2,5 mld zł.

Zdaniem MAP, brak wystarczającego finansowania wydłuży proces likwidacji kopalń węgla kamiennego, a w skrajnym przypadku może doprowadzić do utraty płynności finansowej przez spółki górnicze.

Wnioskowana emisja skarbowych papierów wartościowych w wys. 2,5 mld zł miałaby być przeprowadzona na potrzeby finasowania dopłat do redukcji zdolności produkcyjnych spółek objętych Nowym Systemem Wsparcia, tj. Polska Grupa Górnicza, Południowy Koncern Węglowy i Węglokoks.

