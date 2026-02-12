Gospodarka: czwórka z przodu w IV kwartale 2025 r.

Produkt Krajowy Brutto wzrósł o 4 proc. r/r w IV kw. 2025 r. wobec wzrostu o 3,8 proc. r/r w poprzednim kwartale, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS) w szybkim szacunku tych danych. Konsensus rynkowy przewidywał 3,9 proc. wzrostu PKB w IV kw. ub.r.

„Według szybkiego szacunku produkt krajowy brutto (PKB) niewyrównany sezonowo w IV kwartale 2025 r. zwiększył realnie się o 4 proc. rok do roku (wobec wzrostu o 3,5 proc. w analogicznym okresie 2024 r.)” - czytamy w komunikacie.

W IV kwartale 2025 r. realny PKB wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2020) zwiększył się o 1 proc. w porównaniu z poprzednim kwartałem i był wyższy niż przed rokiem o 3,6 proc. Realny PKB niewyrównany sezonowo (w cenach stałych średniorocznych roku poprzedniego) zwiększył się o 4 proc. w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego.

Analitycy ING BSK: solidny punkt startowy

Polska gospodarka zakończyła 2025 mocnym akcentem. Wzrost PKB w 4kw25 z czwórką z przodu (4,0 proc. r/r). Dane odsezonowane wskazują na przyspieszenie wzrostu do 1,0 proc. kw/kw. Solidny punkt startowy do dalszego wzrostu aktywności w 2026. W tym roku liczymy na wzrost PKB o 3,7 proc. lub więcej – komentują na X eksperci ING Banku Śląskiego.

Analitycy PKO BP: polska gospodarka rośnie nieprzerwanie już 8. kwartał z rzędu

Wzrost PKB Polski w 4q25 przyspieszył do 4,0 proc. r/r wobec 3,8 proc. r/r w 3q25 W ujęciu odsezonowanym dynamika kwartalna przyśpieszyła do 1,0 proc. z 0,9 proc. w 3q25, co oznacza, że polska gospodarka rośnie nieprzerwanie już 8. kwartał z rzędu. Jak już wiemy z wcześniejszego odczytu wzrost PKB w całym 2025 wyniósł 3,6 proc. Prognozujemy, że w 2026 tempo wzrostu PKB przyspieszy do 3,7 proc., przy czym możliwe jest osiągnięcie jeszcze lepszego wyniku. Wzrost ten będzie wspierany przez utrzymującą się dobrą sytuację dochodową gospodarstw domowych, poprawiające się dochody przedsiębiorstw, napływ środków z KPO oraz oczekiwane ożywienie popytu zewnętrznego - piszą ekonomiści PKO Banku Polskiego.

ISBnews, sek

