Ukraińscy maszyniści przemycali ludzi w lokomotywie

Strażnicy graniczni z Medyki na Podkarpaciu przy współpracy z policjantami zlikwidowali kanał przerzutowy młodych mężczyzn z Ukrainy do Polski. Organizatorami nielegalnego procederu byli maszyniści kolei ukraińskich, którzy ukrywali mężczyzn w lokomotywach pociągów kursujących do Przemyśla.

Jak poinformował PAP rzecznik prasowy Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej por. Piotr Zakielarz, na trop procederu wpadli funkcjonariusze SG w Medyce w 2024 r.

W sprawie zatrzymano dwóch maszynistów kolei ukraińskich, którzy usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz organizowania przekroczeń granicy Polski wbrew przepisom.

Jak powiedziała PAP rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Przemyślu Marta Pętkowska, maszynistom grozi do 8 lat więzienia.

Jeden z zatrzymanych w sprawie przemytu ludzi w lokomotywie / autor: materiały prasowe Straży Granicznej

10 tys. dolarów od osoby

Mężczyźni nie przyznali się do zarzucanych im czynów. Zostanie wobec nich skierowany do sądu akt oskarżenia. W toku śledztwa ustalono, że podejrzani inkasowali po co najmniej 10 tys. dolarów za przemyconą osobę.

Jak dodała prok. Pętkowska, sprawa ma charakter rozwojowy i niewykluczone są kolejne zatrzymania. - W trakcie śledztwa wystąpiliśmy do strony ukraińskiej o pomoc prawną – zaznaczyła.

Dwóch Ukraińców uciekało przed poborem

Jak podał por. Zakielarz, do tej pory w sprawie zatrzymanych zostało również dwóch obywateli Ukrainy, którzy przedostali się do UE wykrytym kanałem przerzutowym.

Ukraińcy zostali zatrzymani na terenie Polski i usłyszeli zarzuty przekroczenia granicy wbrew przepisom przy użyciu podstępu oraz we współdziałaniu z innymi osobami – podkreślił rzecznik BOSG. Obaj mężczyźni przyznali się do zarzucanych czynów i wyjaśnili, że powodem ich działania było uniknięcie wcielenia do wojska.

W tej sprawie strażnicy graniczni współpracowali z policjantami Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie i pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Przemyślu.

PAP, sek

