Cena za 1 litr benzyny? W sieci wrze!

Rząd nie podjął działań, które mogłyby wpłynąć na ceny benzyny, które są efektem globalnych zjawisk na rynku – twierdzi portal Demagog.pl, komentując reakcję premiera Polski, Donalda Tuska, na sytuację związaną z cenami paliw. Spór wybuchł po tym, jak Tusk opublikował zdjęcie reklamy benzyny sprzedawanej po 5,18 zł za litr na granicy z Niemcami. W przeszłości, przed wyborami parlamentarnymi, obiecał, że cena paliwa wyniesie 5,19 zł za litr, lecz później wycofał się z tej obietnicy, twierdząc, że nie bierze odpowiedzialności za jej realizację.

W czerwcu 2022 roku, jeszcze przed wyborami, Donald Tusk zapewniał, że jeśli wróci na stanowisko premiera, ceny paliw natychmiast spadną do 5,19 zł za litr. Obietnicę tę przypomniano po opublikowaniu przez premiera zdjęcia z ceną paliwa na poziomie 5,18 zł, w pobliżu granicy z Niemcami.

Pokazanie jednej wyjątkowo niskiej ceny, pomijając informacje o znacznie wyższej średniej, to wybiórcze wykorzystanie danych pasujących do tezy. Oceniamy to na ⚠️ manipulację - podaje portal Demagog.pl

Obietnice Tuska zależą od sytuacji

Ja nie biorę odpowiedzialności za ceny benzyny, bo to nie jest decyzja premiera - powiedział premier Donald Tusk, gdy ceny benzyny w Polsce były wysokie po wyborach parlamentarnych.

Dzisiaj chwali się, że tak, jak obiecał, cena benzyny jest po 5,18 zł za 1 litr.

Paliwo po 5.18. Mogę być winny grosika?😉 - napisał na platformie X premier Donald Tusk.

Średnie ceny benzyny

Średnie ceny benzyny bezołowiowej 95 na stacjach paliw w Polsce odnotowały wyraźny wzrost, co potwierdzają dane z różnych źródeł. Zgodnie z informacjami Komisji Europejskiej, na dzień 15 grudnia cena wynosiła 5,85 zł za litr. Również portal Reflex wskazuje cenę 5,78 zł z dnia 18 grudnia, podobnie AutoCentrum.pl, oferujące bieżące aktualizacje, podaje wartość 5,66 zł.

A teraz na poważnie. Średnia cena benzyny w przyszłym tygodniu 5,64 - 5,76 zł za litr

Na przełomie roku ceny na stacjach paliw powinny pozostać bez zmian, mogą też lekko spaść - prognozują analitycy portalu e-petrol.pl.

Zgodnie z prognozami portalu, w przyszłym tygodniu średnia cena benzyny 95 będzie w przedziale od 5,64 do 5,76 zł za litr, oleju napędowego - między 5,97 a 6,09 zł za litr, a autogazu w granicach 2,62–2,69 zł za litr.

Portal zwraca jednak uwagę na utrzymujące się wyraźne różnice cen paliw między regionami.

Gdzie najtaniej?

Najtaniej jest przede wszystkim w Wielkopolsce, gdzie średnia cena benzyny 95 wynosi 5,65 zł za litr, a oleju napędowego - 5,95 zł za litr. Porównywalne ceny notowane są w województwie śląskim, gdzie w dodatku można kupić najtańszy autogaz w kraju w cenie 2,59 zł za litr, oraz w pomorskim, gdzie autogaz kosztuje średnio 2,62 zł za litr, a benzyny i diesel kosztują poniżej średniej krajowej. Niskie ceny diesla na poziomie 5,95 zł za litr notowane są też w województwie zachodniopomorskim.

Gdzie najdrożej?

Najdrożej według danych e-petrol.pl, jest w północnej i centralnej części kraju. Kujawsko-pomorskie wyróżnia się najwyższymi cenami benzyn – Pb95 kosztuje tam 5,85 zł za litr, oraz jednym z najwyższych poziomów LPG - 2,73 zł za litr. Relatywnie drogo jest również w świętokrzyskim, gdzie cena benzyny 95 sięga 5,88 zł za litr, a diesla - 6,12 zł za litr, oraz na Mazowszu, które należy do najdroższych regionów pod względem diesla - 6,15 zł za litr. Najwyższe ceny autogazu – 2,73 zł za litr – notowane są w kujawsko-pomorskim i zachodniopomorskim

