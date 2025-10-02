Biznes płacze nad Niemcami

Kiedy Ameryka kichnie, cały świat ma katar. Czym dla Europy i Azji jest gospodarka Stanów Zjednoczonych, tym dla Polski są Niemcy. Kiedy oni mają katar, nasz biznes dostaje gorączki – pisze Stanisław Koczot w najnowszym tygodniku „Sieci”.

Jeszcze w 2023 r. nic nie zapowiadało katastrofy: nasz eksport do Niemiec rósł w tempie kilku miliardów euro rocznie, handel kręcił się płynnie jak taśmy produkcyjne w Stuttgarcie-Zuffenhausen, gdzie powstają kultowe Porsche 911.

W pewnym momencie coś się jednak zacięło: niemiecka machina przestała być chłonną gąbką, która wciągała każdy polski towar i każdą polską usługę.

Niemiecka zadyszka to dla nas problem

Co się stało, że tak potężna gospodarka straciła swój urok? Autor cytuje Wolfganga Münchau, który w swoim bestsellerze „Kaput. Koniec niemieckiego cudu gospodarczego” pisze, że „stary model gospodarczy Niemiec opierał się na wykwalifikowanej sile roboczej, taniej energii, globalizacji i przodownictwie technologicznym. Wszystkie te czynniki, które tak silnie działały na korzyść Niemiec, znikły w ciągu kilku lat”.

W rezultacie, po rewelacyjnym 2023 r., kiedy Niemcy kupili od nas towary za 448,3 mld zł, przyszedł 2024 r. z eksportem sięgającym już tylko 409,2 mld zł. W tym roku nie będzie lepiej, gdyż w pierwszym półroczu 2025 wartość naszego eksportu do zachodnich sąsiadów wyniosła 205,2 mld zł, o 1 proc. mniej niż w 2024 r. Niemiecka zadyszka to dla nas problem, gdyż ich gospodarka wchłania aż 27 proc. polskiego eksportu. Berlin to prymus w naszym handlu zagranicznym, a pozostałych eksporterów dzielą od niego lata świetlne.

Niemcy stały się dla polskich firm kulą u nogi

Polski biznes postawił na Berlin i teraz ma kłopot, bo Niemcy stały się dla Polski kulą u nogi.

W drugim kwartale tego roku produkt krajowy brutto naszego zachodniego sąsiada spadł o 0,3 proc. w porównaniu z pierwszym kwartałem, o 2,4 proc. zmniejszył się eksport – potężny silnik niemieckiej gospodarki.

Jeżeli niemiecka gospodarka nie będzie sobie radziła, nie będzie zamawiała naszych dóbr albo nawet zacznie ograniczać lub zamykać swoje inwestycje w naszym kraju, spowoduje duży strukturalny problem dla Polski: przyspieszenie procesu deindustrializacji naszej gospodarki” – mówi Piotr Arak, główny ekonomista VeloBanku, były dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego.

Na razie nie widać, by Niemcy byli skłonni do radykalnych kroków. Nadal rządzi tam model bazujący na eksporcie, pomocy publicznej dla firm, z zasiedziałym rynkiem konsumpcyjnym, relatywnie wysokim opodatkowaniem pracy w stosunku do opodatkowania kapitału.

Słabość Niemiec jest też naszym problemem, jednak nie najważniejszym. Kluczową skazą polskiej gospodarki jest brak innowacyjności.

A to znaczy, że nawet gdyby Berlin uleczył wszystkie swoje słabości, nasz biznes może z tego nie skorzystać. Na przykład w Niemczech produkcja samochodów zaczyna się odbudowywać, ale dokonuje się to w segmencie aut elektrycznych. A my takiego sektora nie mamy, brakuje nam zaplecza, stopniowo zwalniane są kadry decydujące o perspektywach nowoczesnej motoryzacji. Niemcy mają swoje kłopoty, ale nam też ich nie brakuje, pisze Stanisław Koczot.

