Tak rodzina Trumpów w ciągu kilku minut wzbogaciła się o 5 mld USD
Po rozpoczęciu publicznego handlu tokenem WLFI, rodzina Donalda Trumpa odnotowała wzrost wartości swojego majątku o niemal 6 miliardów dolarów - podaje portal decrypt.
Rodzina Trumpów zarobiła dzięki swojemu tokenowi WLFI, który teraz można kupować i sprzedawać. Token pozwala mieć wpływ na działanie platformy kryptowalutowej World Liberty Financial.
Trumpowie mają 22,5 miliarda tokenów, a ich cena wzrosła z kilku centów do około 0,21 USD, co daje im zysk w wysokości prawie 6 miliardów dolarów. W obiegu jest 24,7 miliarda tokenów z 100 miliardów całkowitej podaży.
Od powrotu Donalda Trumpa na urząd jego rodzina powiększyła majątek o miliardy dolarów dzięki projektom kryptowalutowym, w tym WLFI.
decrypt, puls biznesu
