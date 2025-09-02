Informacje
Prezydent USA Donald Trump / autor: M. Czutko

Tak rodzina Trumpów w ciągu kilku minut wzbogaciła się o 5 mld USD

Zespół wGospodarce

  • Opublikowano: 2 września 2025, 11:40

    Aktualizacja: 2 września 2025, 11:42

Po rozpoczęciu publicznego handlu tokenem WLFI, rodzina Donalda Trumpa odnotowała wzrost wartości swojego majątku o niemal 6 miliardów dolarów - podaje portal decrypt.

Rodzina Trumpów zarobiła dzięki swojemu tokenowi WLFI, który teraz można kupować i sprzedawać. Token pozwala mieć wpływ na działanie platformy kryptowalutowej World Liberty Financial.

Trumpowie mają 22,5 miliarda tokenów, a ich cena wzrosła z kilku centów do około 0,21 USD, co daje im zysk w wysokości prawie 6 miliardów dolarów. W obiegu jest 24,7 miliarda tokenów z 100 miliardów całkowitej podaży.

Od powrotu Donalda Trumpa na urząd jego rodzina powiększyła majątek o miliardy dolarów dzięki projektom kryptowalutowym, w tym WLFI.

