Denominacja w skali 10.000 do 1

Parlament Iranu przyjął w niedzielę projekt ustawy przewidujący denominację stale tracącego na wartości riala. Przyczyną deprecjacji tej waluty są sankcje przeciwko Iranowi przywrócone po 10 latach przez ONZ. Zgodnie z tekstem ustawy zamieszczonym na stronie parlamentu po denominacji obecnym 10 tys. riali miałby odpowiadać jeden rial

W ciągu tygodnia od wznowienia sankcji kurs riala wobec dolara amerykańskiego spadł do najniższego poziomu w historii. W niedzielę za dolara płacono na czarnym rynku około 1,1 mln riali – wynika ze stron śledzących zmiany kursów.

Ustawa musi jeszcze zostać zaaprobowana przez Radę Strażników Rewolucji oraz podpisana przez prezydenta Masuda Pezeszkiana.

Atomowe sankcje ONZ wróciły po 10 latach

Sankcje ONZ wobec Iranu, oskarżanego o intensywne wzbogacanie uranu w celu zbudowania bomby atomowej, obowiązują od 28 września. Procedurę ich wznowienia zainicjowały w sierpniu Francja, Wielka Brytania i Niemcy.

Restrykcje zostały zamrożone w 2015 r., gdy Teheran zobowiązał się do ograniczenia swojego programu atomowego. Zawarta wówczas umowa nuklearna (JCPOA) miała ograniczyć irańskie prace nad wzbogacaniem uranu, ale po tym, gdy w 2018 r. wycofały się z niej USA, Iran zaczął odchodzić od zapisów porozumienia.

Według Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej Iran ma około 440 kg uranu wzbogaconego do 60 proc., co - po wzbogaceniu do 90 proc. - pozwoliłoby na zbudowanie 8-10 bomb atomowych. Teheran zaprzecza, by w ogóle zabiegał o wejście w posiadanie broni jądrowej, i zapewnia, że irański program nuklearny ma pokojowy charakter. Zgodnie z porozumieniem z 2015 r. stopień wzbogacenia uranu w irańskim programie jądrowym nie może przekraczać 3,67 proc.

