Kurs bitcoina pobił nowy rekord!

Kurs bitcoina (BTC), pierwszej waluty cyfrowej, osiągnął w niedzielę rekordową wartość ponad 125 tys. USD. Przyczyną jest niepewność związana z paraliżem budżetowym w Stanach Zjednoczonych oraz wzrost akcji firm amerykańskich – podała agencja Bloomberga.

Kurs bitcoina wyniósł 125 689 USD, bijąc poprzedni rekord z sierpnia, który sięgnął 124 500 dol.

Tę kryptowalutę promuje prezydent USA Donald Trump wraz z rodziną. Zapowiedział on nawet tworzenie amerykańskiej rezerwy w BTC.

„_W sytuacji, gdy wiele aktywów, w tym akcje, złoto czy nawet takie przedmioty kolekcjonerskie jak karty Pokemon, bije historyczne rekordy, nie zaskakuje, że bitcoin korzysta na narracji o deprecjacji dolara – powiedział Bloombergowi Joshua Lim, odpowiedzialny za rynki w spółce maklerskiej FalconX, specjalizującej się w kryptowalutach.

Utworzony w 2008 roku bitcoin spopularyzował koncepcję zdecentralizowanych finansów. Początkowo waluta ta nie miała realnej wartości, potem jej cena była groszowa. Po raz pierwszy transakcję w BTC, której stroną była firma wytwarzająca fizyczne towary, zawarto wiosną 2010 r. - amerykański programista nabył za bitcoiny dwie pizze. Wówczas kosztowały go 10 tys. bitcoinów, czyli nieco ponad 40 dolarów.

PAP, sek

