5 gr za kilogram. Rolnicy mówią o katastrofie. Rząd proponuje kredyty

Ceny skupu ziemniaków są rekordowo niskie – nawet pięć groszy za kilogram, podczas gdy w sklepach konsumenci płacą 2–3 zł. Rolnicy mówią o katastrofie. Minister rolnictwa Stefan Krajewski przyznaje, że sytuacja jest dramatyczna, ale zaraz dodaje, że na dopłaty nie ma pieniędzy. Priorytetem jest modernizacja armii.

Plantatorzy apelują o uruchomienie interwencyjnego skupu ziemniaków lub dopłat do ich przechowywania. W niektórych rejonach, zwłaszcza w woj. łódzkim, ziemniaki sprzedawane są hurtowo po 50 zł za tonę. Rolnicy ponoszą straty i potrzebują pomocy, inaczej część gospodarstw nie przetrwa sezonu – alarmuje Łódzka Izba Rolnicza, która wystosowała pilny apel do ministra rolnictwa.

Minister: „Nie możemy dopłacać wszystkim”

Stefan Krajewski przyznaje, że rynek ziemniaka znalazł się w trudnej sytuacji, ale tłumaczy, że budżet państwa nie udźwignie dopłat do każdego sektora.

Największe środki kierujemy dziś na uzbrojenie i bezpieczeństwo Polski. Interwencje kosztowałyby kilkadziesiąt miliardów złotych – podkreślił.

Zamiast dopłat rząd proponuje kredyty obrotowe z niskim oprocentowaniem, które mają pomóc rolnikom utrzymać płynność finansową.

Nadpodaż i import z Zachodu

Jak wyjaśniają eksperci, rekordowe zbiory w Polsce i Europie doprowadziły do nadpodaży. Według GUS produkcja ziemniaków wzrosła o 15 proc. rok do roku i przekroczyła 6,8 mln ton. Dodatkowo kryzys pogłębia napływ tańszych ziemniaków z Niemiec i Holandii.

Minister Krajewski przyznał, że Polska nie może jednostronnie wstrzymać importu, bo to mogłoby wywołać działania odwetowe i zaszkodzić naszemu eksportowi.

Brak przechowalni i problemy z jakością

Eksperci z rynku hurtowego w Broniszach zwracają uwagę, że rolnicy nie mają gdzie przechowywać ziemniaków, dlatego masowo sprzedają je już po zbiorach. Brak odpowiednich magazynów oraz choroby sadzeniaków dodatkowo pogarszają sytuację.

Ziemniaki są często źle przechowywane i szybko tracą jakość, dlatego rolnicy pozbywają się ich po niskich cenach – tłumaczy ekspert Maciej Kmera.

Apel do konsumentów: kupujcie Produkt Polski

Resort rolnictwa zachęca Polaków, by przy wyborze warzyw sprawdzali kraj pochodzenia i kupowali produkty oznaczone jako Produkt Polski. Ma to pomóc w utrzymaniu krajowych gospodarstw, które dziś walczą o przetrwanie.

bz. pap, Wiadomości Agro (TV wPolsce24)