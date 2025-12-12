Ponad połowa Polaków negatywnie o pracy rządu

Negatywnie pracę rządu ocenia 50,5 proc. badanych, pozytywnie 42 proc., a 7,5 proc. respondentów nie ma na ten temat zdania; najsilniejsza polaryzacja dotyczy miejsca zamieszkania – wynika z sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski.

Sondaż pracowni United Surveys opublikował w piątek portal Wirtualna Polska w związku z przypadającą 13 grudnia drugą rocznicą powołania obecnego rządu Donalda Tuska. Respondentom zadano pytanie: „Jak ocenia Pan/Pani dotychczasową pracę premiera i jego gabinetu?”.

Tylko co jedenasty Polak jest „zdecydowanie zadowolony” z rządów Donalda Tuska

Z badania wynika, że 42 proc. badanych ocenia rząd pozytywnie (8,7 proc. „zdecydowanie pozytywnie”, 33,3 proc. „raczej pozytywnie”), natomiast 50,5 proc. negatywnie (11,5 proc. „raczej negatywnie”, aż 39 proc. „zdecydowanie negatywnie). Odpowiedzi „nie wiem/trudno powiedzieć” udzieliło 7,5 proc. respondentów.

Największe poparcie rząd ma wśród wyborców koalicji rządzącej: łącznie 85 proc. z nich ocenia działania gabinetu pozytywnie (19 proc. zdecydowanie, 66 proc. raczej). Negatywne opinie w tej grupie miało 9 proc. ankietowanych; 6 proc. nie miało w tej sprawie zdania.

Zupełnie inaczej sytuacja wygląda wśród wyborców opozycji – aż 90 proc. z nich wystawia rządowi ocenę negatywną, w tym 75 proc. zdecydowanie negatywną. Pozytywne oceny w tej grupie miało 8 proc. badanych.

Wśród pozostałych wyborców dominują oceny raczej pozytywne (42 proc.), ale jednocześnie aż 26 proc. nie ma zdania. Wirtualna Polska zwróciła uwagę, że szersza analiza wyników pokazuje, że ocena rządu jest silnie uzależniona nie tylko od sympatii partyjnych, ale także od wieku, płci i miejsca zamieszkania. Mężczyźni częściej formułują skrajnie krytyczne opinie, podczas gdy kobiety częściej wybierają oceny umiarkowane i częściej deklarują brak zdania.

Najbardziej krytyczni wobec rządu są najmłodsi wyborcy

Wyraźny jest także podział pokoleniowy. Najbardziej krytyczni wobec rządu są najmłodsi wyborcy, wśród których dominują oceny negatywne. Największe poparcie rząd Tuska ma natomiast wśród osób w wieku 50–59 lat oraz wśród najstarszych respondentów.

Najsilniejsza polaryzacja dotyczy miejsca zamieszkania. Mieszkańcy wsi w większości oceniają rząd źle, często bardzo zdecydowanie. Odwrotnie jest w największych miastach, gdzie przeważają oceny pozytywne, a odsetek osób niezdecydowanych jest marginalny.

Badanie przeprowadzono między 5 a 8 grudnia 2025 r. metodą CATI i CAWI (wywiad telefoniczny wspomagany komputerowo oraz ankieta internetowa) na próbie 1000 osób.

PAP, sek »» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Ostatnie kilogramy do celu. Polska blisko złotego rekordu

Unijna rewolucja w budownictwie to droga do biedy

Do kogo należy złoto? EBC twierdzi, że do banków centralnych

»»Co nowego w rolnictwo – oglądaj Wiadomości Agro w telewizji wPolsce24