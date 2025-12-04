Truchło dzika z ASF podrzucone do zagłębia hodowli trzody

Zakażony ASF martwy dzik został znaleziony w gminie Rozprza pod Piotrkowem Trybunalskim w stanie, który pozwala sądzić, że celowo został podrzucony do zagłębia hodowli trzody - poinformował w czwartek minister rolnictwa Stefan Krajewski. W opinii Inspekcji Weterynaryjnej wszystko wskazuje, że szczątki martwego dzika zakażonego wirusem ASF celowo zostały przeniesione do miejsca, gdzie dotąd ta choroba nie występowała.

„Na terenie gminy Rozprza w powiecie piotrkowskim znalezione zostały zwłoki dzika, częściowo oskórowane, pozbawione wnętrzności, więc jest przypuszczenie, które sprawdzamy, że został on podrzucony w to miejsce. Musimy sprawdzić wszystkie kierunki” - powiedział Krajewski podczas konferencji w ministerstwie rolnictwa.

Szef resortu podkreślił, że powiat piotrkowski stanowi „serce polskiej hodowli trzody”, dlatego trzeba sprawdzić wszystkie okoliczności związane z podejrzeniem celowego podrzucenia truchła dzika zarażonego afrykańskim pomorem świń.

Z głównym lekarzem weterynarii ustaliliśmy ścieżkę działania. Działamy nie tylko w Polsce, jesteśmy w stałym kontakcie z Komisją Europejską - wskazał Krajewski.

Według MRiRW to jest „jak uderzenie w polskie rolnictwo i nasze bezpieczeństwo żywnościowe”.

Nie jest wykluczony akt dywersji

Minister rolnictwa Stefan Krajewski poinformował, że o sprawie dzika z ASF pod Piotrkowem był informowany.

„Natychmiast zleciłem służbom podjęcie działań i zabezpieczenie terenu. Nie wykluczamy sabotażu, w tym wschodniej dywersji” - napisał wcześniej na platformie X szef resortu rolnictwa.

Padłe zwierzę znaleziono po anonimowym zgłoszeniu

Podczas konferencji w MRiRW Główny Lekarz Weterynarii Paweł Meyer wskazał, iż informacja o padłym dziku została zgłoszona anonimowo do policji. Służby weterynaryjne od razy podjęły działania, pobrały próby i stwierdziły, że dzik był „niekompletny, co wskazywało, że został on przeniesiony na to miejsce”.

Dodał, że dzika znaleziono na terenie podmokłym, oddalonym od zabudowań, w pobliżu dorzecza. Do nogi zwierzęcia przywiązana była linka, za pomocą której było ono przetransportowane.

Dodatkowo w tym czasie podjęliśmy działania związane z zabezpieczeniem terenu i działaniami prewencyjnymi m.in. z przeszukaniem terenu, żeby ograniczyć jakiekolwiek zagrożenie na tym obszarze - powiedział szef Inspekcji Weterynaryjnej.

Meyer wskazał, że akcje przeszukiwania okolicznych terenów były prowadzone od początku roku i wcześniej nie znaleziono dzików z objawiamy choroby.

Afrykański pomór świń to zakaźna choroba wirusowa świń domowych wszystkich ras oraz dzików. Ludzie nie są narażeni na zakażenie tym wirusem, więc choroba ta nie stwarza zagrożenia dla ich zdrowia i życia. Wystąpienie ASF ma przede wszystkim znaczenie ekonomiczne.

