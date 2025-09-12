Są zarzuty po kontroli CBA w resorcie rolnictwa

Były dyrektor Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich usłyszał cztery zarzuty postawione po głośnej wizycie funkcjonariuszy CBA w Ministerstwie Rolnictwa. Jeden z nich dotyczy projektów realizowanych w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Po analizie sprawy minister Stefan Krajewski zdecydował o odwołaniu dyrekcji Instytutu.

Resort poinformował, że projekty realizowane przez Instytut były zgodne z regulaminami i przepisami, jednak część z nich wymagała aneksów, które nie były sporządzane i podpisywane. Wątpliwości budzą głównie procedury wyboru wykonawców, które mogły być stosowane bez należytego uwzględnienia zasady konkurencyjności.

„Zero tolerancji dla nadużyć”

Ministerstwo deklaruje pełną przejrzystość w wydatkowaniu środków z KPO i budżetu krajowego. – Obowiązuje zasada: zero tolerancji dla nadużyć. Jeśli ktokolwiek łamie prawo, czy to w samym ministerstwie, czy w podległych mu instytucjach, musi się liczyć z konsekwencjami” – zapowiedział wiceminister rolnictwa Adam Nowak, cytowany przez portal farmer.pl.

CBA sprawdza dokumenty

Według Nowaka, w resorcie nie doszło do przeszukań, a jedynie do „czynności wyjaśniających”. CBA otrzymało od pracowników ministerstwa potrzebne dokumenty, aby zweryfikować stan faktyczny. – Tu nie ma miejsca na żadne wątpliwości, wszystko musi być sprawdzone – dodał wiceminister. Resort oczekuje teraz na dalszy rozwój sprawy. Jego kierownictwo jest po rozmowach z kluczowymi pracownikami poszczególnych departamentów, których uczulono, żeby szczególną uwagą objąć projekty realizowane w ramach Krajowego Planu Odbudowy.

