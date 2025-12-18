Nie dla Mercosur! Protesty rolników w całej Unii

Frustracja rolników sięga zenitu. Dziś i jutro wyjadą na ulice m.in. w Nowym Dworze Gdańskim, w miejscowości Krąpiel (woj. zachodniopomorskie) czy w samej Brukseli. Na demonstrację w unijnej stolicy pojechało ponad trzystu rolników z Polski. Przyczynami protestów są przede wszystkim niskie ceny skupu, rosnący import taniej żywności spoza Wspólnoty oraz obawy związane z finalizowaną umową handlową z krajami Mercosur.

Setki traktorów rolniczych wjechało na ulice stolicy Belgii / autor: PAP/EPA/OLIVIER MATTHYS

Producenci rolni wskazują, że produkty z Ukrainy, Ameryki Południowej i Azji trafiają na rynek po kosztach nieosiągalnych dla unijnych farmerów obciążonych restrykcyjnymi normami środowiskowymi i administracyjnymi.

W Brukseli od rana rolnicy blokowali ulice / autor: PAP/EPA/OLIVIER MATTHYS

Równolegle do demonstracji w Polsce, w Brukseli odbędzie się dziś protest rolników z całej Unii. Szacuje się, że weźmie w nim udział kilka tysięcy farmerów. Domagać się będą m.in. zmian w polityce rolnej i handlowej Wspólnoty. Wśród postulatów są także żądania odejścia od Zielonego Ładu i wzmocnienia krajowego przetwórstwa rolnego.

Grzegorz Szafraniec, Wiadomości Agro telewizji wPolsce24

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Tąpnięcie na rynku pracy. Chodzi o liczbę wakatów

Złoto znów drożeje, ale bohaterem sezonu jest srebro

Obajtek ostrzega. Jest wiele skutków Zielonego Ładu

»»Umowa Mercosur - brudna gra Brukseli! – oglądaj „Wiadomości Agro” w telewizji wPolsce24