Nie dla Mercosur! Protesty rolników w całej Unii
Frustracja rolników sięga zenitu. Dziś i jutro wyjadą na ulice m.in. w Nowym Dworze Gdańskim, w miejscowości Krąpiel (woj. zachodniopomorskie) czy w samej Brukseli. Na demonstrację w unijnej stolicy pojechało ponad trzystu rolników z Polski. Przyczynami protestów są przede wszystkim niskie ceny skupu, rosnący import taniej żywności spoza Wspólnoty oraz obawy związane z finalizowaną umową handlową z krajami Mercosur.
Producenci rolni wskazują, że produkty z Ukrainy, Ameryki Południowej i Azji trafiają na rynek po kosztach nieosiągalnych dla unijnych farmerów obciążonych restrykcyjnymi normami środowiskowymi i administracyjnymi.
Równolegle do demonstracji w Polsce, w Brukseli odbędzie się dziś protest rolników z całej Unii. Szacuje się, że weźmie w nim udział kilka tysięcy farmerów. Domagać się będą m.in. zmian w polityce rolnej i handlowej Wspólnoty. Wśród postulatów są także żądania odejścia od Zielonego Ładu i wzmocnienia krajowego przetwórstwa rolnego.
Grzegorz Szafraniec, Wiadomości Agro telewizji wPolsce24
