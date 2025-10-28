Henna może leczyć wątrobę

Barwnik pochodzący z krzewu Lawsonia inermis może znaleźć zastosowanie w leczeniu zwłóknienia wątroby – informuje pismo „Biomedicine & Pharmacotherapy”.

Krzew Lawsonia inermis (po polsku lawsonia bezbronna lub nadbarwia bezbronna) jest najbardziej znany z produkowanej z jego liści i pędów henny, stosowanego od starożytności barwnika, dzięki któremu włosy zyskują pomarańczowo-czerwony lub mahoniowy kolor.

Nowe badania

Nowe badania naukowców z Osaka Metropolitan University sugerują, że ten sam pigment henny, który zmienia kolor skóry lub włosów, mógłby być wykorzystywany w leczeniu chorób wątroby.

Chodzi zwłaszcza o zwłóknienie wątroby, spowodowane przewlekłym działaniem czynników uszkadzających, takich jak nadużywanie alkoholu, wirusowe zapalenia, choroby autoimmunologiczne czy niektóre leki. Włóknienie wątroby może prowadzić do marskości, niewydolności i raka wątroby.

Wątroba

Na zaawansowaną postać zwłóknienia wątroby cierpi 3–4 proc. populacji, jednak możliwości leczenia pozostają ograniczone.

Potencjalnym celem terapii mogą być komórki gwiaździste wątroby (HSC). Gdy jest ich zbyt wiele (jak w przypadku uszkodzenia wątroby), produkują za dużo tkanki włóknistej i kolagenu, zaburzając prawidłową funkcję narządu.

Zespół profesora Tsutomu Matsubary i dr Atsuko Daikoku z Osaka Metropolitan University opracował system badań przesiewowych, który identyfikuje substancje bezpośrednio działające na aktywowane HSC. Wśród nich znalazł się lawson (2 hydroksy-1,4-naftochinon), barwnik henny, potencjalny inhibitor aktywacji HSC.

Próbka

Myszy, którym podano lawson, wykazywały obniżenie poziomu markerów włóknienia wątroby, takich jak YAP, ?SMA i COL1A. Naukowcy stwierdzili również podwyższoną ekspresję cytoglobiny, markera związanego z funkcjami antyoksydacyjnymi w komórkach HSC, co sugeruje, że komórki te powracają do stanu spoczynku, kiedy nie działają na rzecz zwłóknienia.

Cel

Zdaniem autorów na bazie lawsonu można będzie stworzyć pierwszy lek, który kontroluje, a nawet łagodzi włóknienie.

Obecnie opracowujemy system dostarczania, który będzie transportował leki do aktywowanych komórek gwiaździstych i udostępnimy go pacjentom z włóknieniem wątroby – powiedział Matsubara. Kontrolując aktywność fibroblastów, w tym HSC, moglibyśmy potencjalnie ograniczyć, a nawet odwrócić skutki włóknienia.

