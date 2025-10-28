Testowano "zdrową żywność" Lewandowskiej i Chodakowskiej. Wyniki szokują!
Fundacja Pro-Test opublikowała szokujące wyniki testów tzw. „zdrowej” żywności, Anny Lewandowskiej i Ewy Chodakowskiej. Wyniki są szokujące.
W produktach „zdrowej żywności” – batonikach, ciasteczkach, najpopularniejszych polskich trenerek jest więcej pestycydów niż wykazanych składników.
W jednym z produktów było ich aż 11 - podaje Fundacja Pro-Test.
Przykładowo w batoniku „BeRaw!” Kids Guma Balonowa Ewy Chodakowskiej wykryto aż 11 szkodliwych substancji.
„Zdrowe” tylko z nazwy
Chcąc kupować zdrową żywność, sygnowaną nazwiskami znanych i często podziwianych kobiet - Anny Lewandowskiej i Ewy Chodakowskiej możemy wpaść w pułapkę.
Wyniki mogą zaskoczyć. I to nie tylko najbardziej zagorzałych fanów zdrowego stylu życia — czytamy w raporcie.
Piękny marketing, fatalna zawartość
Hasła takie jak „fit” czy „kids” mają nas przekonać, że dany produkt jest zdrowy i odpowiedni także dla dzieci. Za tymi etykietami kryją się jednak prawdziwe niespodzianki dla naszego organizmu.
Pestycydy obecne były w niemal każdym z badanych produktów – wykazały badania.
Przykład
Batonik Guma Balonowa Ewy Chodakowskiej miał aż 11 różnych pestycydów, w tym acetamipryd w ilości 0,089 mg/kg — poinformowano.
Przepisy dopuszczają maksymalnie 0,01 mg/kg każdego pestycydu dla dzieci i niemowląt. Ta żywność jednak nie należy do grupy „specjalnego przeznaczenia” , a więc dla pozostałej reszty społeczeństwa.
W batoniku od Anny Lewandowskiej: 4 składniki, 7 pestycydów
W batoniku Anny Lewandowskiej „Energy Simple Bar Truskawkowy” Foods by Anndla dzieci i dorosłych, który ma tylko 4 składniki znaleziono pozostałości aż 7 pestycydów.
