Testowano "zdrową żywność" Lewandowskiej i Chodakowskiej. Wyniki szokują!

Fundacja Pro-Test opublikowała szokujące wyniki testów tzw. „zdrowej” żywności, Anny Lewandowskiej i Ewy Chodakowskiej. Wyniki są szokujące.

W produktach „zdrowej żywności” – batonikach, ciasteczkach, najpopularniejszych polskich trenerek jest więcej pestycydów niż wykazanych składników.

W jednym z produktów było ich aż 11 - podaje Fundacja Pro-Test.

Przykładowo w batoniku „BeRaw!” Kids Guma Balonowa Ewy Chodakowskiej wykryto aż 11 szkodliwych substancji.

„ Zdrowe” tylko z nazwy

Chcąc kupować zdrową żywność, sygnowaną nazwiskami znanych i często podziwianych kobiet - Anny Lewandowskiej i Ewy Chodakowskiej możemy wpaść w pułapkę.

Wyniki mogą zaskoczyć. I to nie tylko najbardziej zagorzałych fanów zdrowego stylu życia — czytamy w raporcie.

Piękny marketing, fatalna zawartość

Hasła takie jak „fit” czy „kids” mają nas przekonać, że dany produkt jest zdrowy i odpowiedni także dla dzieci. Za tymi etykietami kryją się jednak prawdziwe niespodzianki dla naszego organizmu.

Pestycydy obecne były w niemal każdym z badanych produktów – wykazały badania.

Przykład

Batonik Guma Balonowa Ewy Chodakowskiej miał aż 11 różnych pestycydów, w tym acetamipryd w ilości 0,089 mg/kg — poinformowano.

Przepisy dopuszczają maksymalnie 0,01 mg/kg każdego pestycydu dla dzieci i niemowląt. Ta żywność jednak nie należy do grupy „specjalnego przeznaczenia” , a więc dla pozostałej reszty społeczeństwa.

W batoniku od Anny Lewandowskiej: 4 składniki, 7 pestycydów

W batoniku Anny Lewandowskiej „Energy Simple Bar Truskawkowy” Foods by Anndla dzieci i dorosłych, który ma tylko 4 składniki znaleziono pozostałości aż 7 pestycydów.

radiozet, jb