Karol Nawrocki wprost o Putinie. Padła ważna deklaracja

Polacy i Finowie są sojusznikami, rozumieją tzw. rosyjską duszę i nie ufają intencjom Władimira Putina - podkreślał prezydent Karol Nawrocki po spotkaniu z prezydentem Finlandii Alexandrem Stubbem. Obaj zapowiedzieli nasilenie współpracy wojskowej i przemysłów obronnych i podkreślili znaczenie relacji z USA.

Nawrocki spotkał się ze Stubbem we wtorek w Helsinkach. Na konferencji prasowej po rozmowie, Nawrocki podkreślił, że bliska współpraca Polski i Finlandii wynika m.in. z położenia geograficznego obu krajów oraz historycznych relacji z Rosją.

Morze Bałtyckie i nasza pozycja krajów na wschodniej flance Unii Europejskiej i NATO to coś, co nas łączy - powiedział.

Stubb powiedział, że zgodzili się obaj, iż Polska i Finlandia muszą wzmacniać obronność NATO oraz system odstraszania Rosji, która - jak zaznaczył - jest zagrożeniem długoterminowym, a „możliwy pokój czy wstrzymanie działań wojennych na Ukrainie nie znaczy, że możemy stracić czujność”.

Zgodziliśmy się, aby dalej wzmacniać nasz dialog, zintensyfikujemy współpracę w obszarze bezpieczeństwa i obrony, a także inwestycji w obronność, zgodnie z celami NATO - powiedział prezydent Finlandii.

„ Finlandia ma najlepszą obronę cywilną w całej Europie”

Nawrocki podkreślił, że Finlandia ma najlepszą obronę cywilną w całej Europie i Polska może brać z niej przykład i czerpać wiedzę w tym zakresie. Wskazał też, że basen Morza Bałtyckiego i relacje z Finlandią są dla Polski bardzo ważne.

Historia Finlandii i historia Polski pokazują, że i Polacy, i Finowie doskonale znają duszę rosyjską i Władimira Putina. (…) Nie ufamy dobrym intencjom Władimira Putina. Mamy głębokie przekonanie, że (…) Władimir Putin jest gotowy do tego, aby uderzyć także na kolejne państwa - powiedział prezydent. Dodał, że właśnie dlatego Polska i Finlandia umacniają swoje siły zbrojne i rozwijają sojusznicze relacje.

Stwierdził też, że razem z prezydentem Finlandii łączy go przekonanie, iż jedynym liderem wolnego świata, który może zmusić Putina do negocjacji, jest prezydent USA Donald Trump. Zaznaczył, że decyzja Trumpa, aby „zostawić wojska amerykańskie w Polsce jest dobrą informacją dla całego regionu Europy Środkowej, dla państw bałtyckich, dla państw nordyckich”.

Bukareszteńska Dziewiątka

Nawrocki poinformował, że rozmawiali ze Stubbem również o poszerzeniu formuły Bukareszteńskiej Dziewiątki - zrzeszającej państwa wschodniej flanki NATO, a powstałej jeszcze przed dołączeniem Finlandii do Sojuszu, co miało miejsce w kwietniu 2023 r. - wskazując, że prezydent Finlandii jest na to otwarty.

Sankcje. Na kogo?

Prezydenci zgodzili się, że potrzebne są kolejne sankcje nakładane na Rosję, jak również sankcje wtórne m.in. na państwa kupujące od niej surowce energetyczne; Stubb podkreślił, że takie państwa wciąż są w Europie - to Słowacja i Węgry.

Prezydenci zostali spytani o kwestię przyszłych gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy i ewentualnej misji pokojowej państw zachodnich w tym kraju. Stubb zaznaczył, że Europa i USA współpracują w kwestii gwarancji, ale podstawowym gwarantem bezpieczeństwa Ukrainy musi być jej własna armia, silnie wsparta przez Europę.

Sprzeciw wobec zaangażowaniu polskiego wojska

Nawrocki stwierdził, że Polska pomaga Ukrainie od początku pełnoskalowej inwazji Rosji w 2022 roku, pełni też m.in. rolę hubu infrastrukturalnego i logistycznego wspierającego Ukrainę, a także - podobnie jak Finlandia - jest poddawana presji wojny hybrydowej, wobec czego sprzeciwia się zaangażowaniu polskiego wojska.

Zaznaczył jednak, że Polska jest gotowa do wsparcia takich działań organizowanych przez inne państwa. Jak mówił prezydent Nawrocki, z jego rozmów z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim wynika, że do tej pory „nie ma jasnych” deklaracji innych państw ws. zaangażowania ich wojsk wewentualną misję na Ukrainie.

Myślę, że w tym zakresie państwa zachodnie mają pierwszeństwo do wysyłania swoich komponentów, przed Polską, państwami bałtyckimi, Finlandią i państwa nordyckimi, ale oczywiście jest to indywidualna decyzja wszystkich państw - stwierdził Nawrocki.

pap, jb