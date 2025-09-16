6,2 bln zł dla Polaków. Czy Karol Nawrocki przekona Niemców?
W poniedziałek prezydent Karol Nawrocki udał się do Berlina, a we wtorek spotykał się z prezydentem Niemiec Frankiem-Walterem Steinmeierem oraz z kanclerzem Friedrichem Merzem. Kwestia odszkodowań była jednym z głównych tematów poruszonych w Berlinie.
Prezydent Karol Nawrocki w czasie rozmów z niemieckim kanclerzem oraz prezydentem poruszył kwestię uzyskania reparacji wojennych od Niemiec za II wojnę światową.
Bogucki: mamy prawny i moralny obowiązek
Szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki podkreślił we wtorek, że Polska ma prawny i moralny obowiązek ubiegania się o reparacje wojenne od Niemiec, za szkody wyrządzone podczas II wojny światowej. Wszyscy od prawa do lewa powinniśmy mówić językiem polskich interesów - powiedział.
Pytany, czy jest sens rozmawiać o „starych rachunkach” zaznaczył, że jest to żywotny polski interes.
Jest sens, dlatego, że to jest żywotny polski interes. One (reparacje) nigdy nie zostały zapłacone - mówię o zadośćuczynieniu i odszkodowaniu - powiedział. Dodał, że „mamy prawny i moralny, etyczny obowiązek dochodzić tego zadośćuczynienia i odszkodowania”.
Bogucki podkreślił, że niezależnie od tego, ile czasu minęło od zbrodni niemieckich czasu II wojny światowej, Polska powinna „twardo dochodzić” swoich roszczeń. W jego przekonaniu Polska nie zrzekła się odszkodowań od Niemiec, ponieważ władze PRL nie miały prawa wypowiadać się w imieniu Polaków i nie posiadały legitymacji demokratycznej.
Polskie władze, które nie działały na rzecz polskich interesów, nie miały prawa wypowiadać się na rzecz państwa polskiego. To nie ma żadnego znaczenia w wymiarze międzynarodowym - mówił szef kancelarii prezydenta.
W jego przekonaniu, niezależnie od wewnętrznych różnic politycznych „wszyscy od prawa do lewa, jakiekolwiek mamy poglądy, powinniśmy mówić językiem polskich interesów”.
Reparacje są konieczne co najmniej z dwóch powodów
Prezydent Nawrocki, przemawiając 1 września na Westerplatte mówił, że reparacje są konieczne, by „móc budować oparte na fundamentach prawdy i dobrych relacjach partnerstwo z naszym zachodnim sąsiadem”.
Niemcy mówią „nie zwrócą”
Jakie jest stanowisko rządu niemieckiego w kwestii odszkodowań za zbrodnie i szkody popełnione w czasie II wojny światowej ?
Odnosząc się do żądania reparacji przez Prezydenta RP, prezydent RFN podkreślił, że z perspektywy Niemiec kwestia ta została prawnie uregulowana. Jednak promowanie upamiętnienia i pamięci pozostaje wspólną troską - przekazała rzeczniczka niemieckiej głowy państwa
Wysokość odszkodowania należnego Polakom
W czasie rządów PiS powstał parlamentarny zespół, który w opublikowanym we wrześniu 2022 r. raporcie oszacował wysokość odszkodowań należnych Polsce od Niemiec za szkody wyrządzone w czasie II wojny światowej na 6 bln 220 mld 609 mln zł. Następnie ówczesny minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau podpisał notę dyplomatyczną do strony niemieckiej, dotyczącą odszkodowań wojennych.
Szef MSZ komentuje wizytę: Nawrocki ws. reparacji poniósł „moralne zwycięstwo”
Wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski ocenił, że prezydent Karol Nawrocki odniósł w Berlinie w sprawie reparacji „zwycięstwo moralne”. Polityka zagraniczna jest trudniejsza niż się wydaje - dodał.
Sikorski ocenił we wpisie na platformie X, że „w sprawie reparacji pan prezydent (Nawrocki) poniósł w Berlinie zwycięstwo moralne”.
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.