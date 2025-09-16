6,2 bln zł dla Polaków. Czy Karol Nawrocki przekona Niemców?

W poniedziałek prezydent Karol Nawrocki udał się do Berlina, a we wtorek spotykał się z prezydentem Niemiec Frankiem-Walterem Steinmeierem oraz z kanclerzem Friedrichem Merzem. Kwestia odszkodowań była jednym z głównych tematów poruszonych w Berlinie.

Prezydent Karol Nawrocki w czasie rozmów z niemieckim kanclerzem oraz prezydentem poruszył kwestię uzyskania reparacji wojennych od Niemiec za II wojnę światową.

Bogucki: mamy prawny i moralny obowiązek

Szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki podkreślił we wtorek, że Polska ma prawny i moralny obowiązek ubiegania się o reparacje wojenne od Niemiec, za szkody wyrządzone podczas II wojny światowej. Wszyscy od prawa do lewa powinniśmy mówić językiem polskich interesów - powiedział.

Pytany, czy jest sens rozmawiać o „starych rachunkach” zaznaczył, że jest to żywotny polski interes.

Jest sens, dlatego, że to jest żywotny polski interes. One (reparacje) nigdy nie zostały zapłacone - mówię o zadośćuczynieniu i odszkodowaniu - powiedział. Dodał, że „mamy prawny i moralny, etyczny obowiązek dochodzić tego zadośćuczynienia i odszkodowania”.

Bogucki podkreślił, że niezależnie od tego, ile czasu minęło od zbrodni niemieckich czasu II wojny światowej, Polska powinna „twardo dochodzić” swoich roszczeń. W jego przekonaniu Polska nie zrzekła się odszkodowań od Niemiec, ponieważ władze PRL nie miały prawa wypowiadać się w imieniu Polaków i nie posiadały legitymacji demokratycznej.

Polskie władze, które nie działały na rzecz polskich interesów, nie miały prawa wypowiadać się na rzecz państwa polskiego. To nie ma żadnego znaczenia w wymiarze międzynarodowym - mówił szef kancelarii prezydenta.

W jego przekonaniu, niezależnie od wewnętrznych różnic politycznych „wszyscy od prawa do lewa, jakiekolwiek mamy poglądy, powinniśmy mówić językiem polskich interesów”.

Reparacje są konieczne co najmniej z dwóch powodów

Prezydent Nawrocki, przemawiając 1 września na Westerplatte mówił, że reparacje są konieczne, by „móc budować oparte na fundamentach prawdy i dobrych relacjach partnerstwo z naszym zachodnim sąsiadem”.

Niemcy mówią „nie zwrócą”

Jakie jest stanowisko rządu niemieckiego w kwestii odszkodowań za zbrodnie i szkody popełnione w czasie II wojny światowej ?

Odnosząc się do żądania reparacji przez Prezydenta RP, prezydent RFN podkreślił, że z perspektywy Niemiec kwestia ta została prawnie uregulowana. Jednak promowanie upamiętnienia i pamięci pozostaje wspólną troską - przekazała rzeczniczka niemieckiej głowy państwa

Wysokość odszkodowania należnego Polakom

W czasie rządów PiS powstał parlamentarny zespół, który w opublikowanym we wrześniu 2022 r. raporcie oszacował wysokość odszkodowań należnych Polsce od Niemiec za szkody wyrządzone w czasie II wojny światowej na 6 bln 220 mld 609 mln zł. Następnie ówczesny minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau podpisał notę dyplomatyczną do strony niemieckiej, dotyczącą odszkodowań wojennych.

Szef MSZ komentuje wizytę: Nawrocki ws. reparacji poniósł „moralne zwycięstwo”

Wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski ocenił, że prezydent Karol Nawrocki odniósł w Berlinie w sprawie reparacji „zwycięstwo moralne”. Polityka zagraniczna jest trudniejsza niż się wydaje - dodał.

Sikorski ocenił we wpisie na platformie X, że „w sprawie reparacji pan prezydent (Nawrocki) poniósł w Berlinie zwycięstwo moralne”.