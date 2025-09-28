Karol Nawrocki był zagrożony w trakcie kampanii?

Tutaj nie ma zasad moralnych, więc dla nich zwycięstwo Trzaskowskiego i domknięcie systemu to była gra o wszystko – mówi w tygodniku „Sieci” dr inż. Krzysztof „Rydz” Radziwon, szef ochrony Karola Nawrockiego w trakcie kampanii wyborczej.

Krzysztof Radziwon to były żołnierz oddziałów specjalnych, służący m.in. na zagranicznych misji, gdzie, jak sam mówi, „brał udział w akcjach bezpośrednich”.

„Gdy po ostatniej turze wróciłem do kraju, pojawiła się propozycja ochrony kandydata na prezydenta Karola Nawrockiego oraz jego rodziny” – mówi Radziwon.

Tutaj nie ma zasad moralnych

Dr Radziwon bardzo krytycznie odnosi się do metod, jakie obrała w kampanii strona rządowa i środowiska wspierające Rafała Trzaskowskiego.

„Tutaj nie ma zasad moralnych, więc dla nich zwycięstwo Trzaskowskiego i domknięcie systemu to była gra o wszystko” – mówi. - „A w sytuacji, gdy oni mieli do dyspozycji cały aparat państwa i aż pół roku na „pozbycie się zagrożenia”, mogło dojść do wszystkiego” – podkreśla.

Karol Nawrocki nie chował się

Sporym wyzwaniem było dla nas to, że kandydat, a dziś prezydent Nawrocki nie chował się i nie unikał problematycznych sytuacji, tylko wychodził do ludzi i choć był świadomy zagrożeń, konsekwentnie realizował swoją misję – dodał dr Radziwon.

W tygodniku „Sieci” Krzysztof Radziwon prezentuje swoją ulubioną broń, mówi, co zabrałby ze sobą do plecaka na akcję, pokazuje książki, które czyta. Wszystko w ramach stałej, lubianej przez czytelników rubryki „Walizka”.

