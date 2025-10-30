Zatory płatnicze - zmora polskiej gospodarki

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył 3,2 mln zł kary na przedsiębiorców, którzy opóźniają się z płatnościami - poinformowało w środę biuro prasowe Urzędu. Wszczęto również postępowania wobec 10 spółek, które spóźniają się z regulowaniem należności wobec kontrahentów.

Jak wynika z komunikatu UOKiK, kary nałożono na firmy: Padma, Bridgestone Poznań, Przedsiębiorstwo Budowlane Granit, Track Tec Koltram, Mahle Behr Ostrów Wielkopolski, Insell, Eurogate Logistics, Suder & Suder, Kampol Fruit, DOZ SA Direct, GKN Driveline Polska, ArcelorMittal Warszawa. W sumie na przedsiębiorstwa te nałożono ponad 3,2 mln zł kary.

Zatory płatnicze

Od początku roku Prezes UOKiK wydał 29 decyzji dotyczących zatorów płatniczych, w tym 25 razy nałożył kary w łącznej kwocie ponad 6,5 mln zł. Większość spółek nie kwestionowała ustaleń Urzędu i zapłaciła sankcje, dzięki czemu kary zostały obniżone o 20 proc. Z informacji UOKiK wynika, że do tej pory tylko trzej przedsiębiorcy zwrócili się z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Urząd poinformował też, że ostatnia tura postępowań wobec przedsiębiorców w sprawach dotyczących opóźnień płatniczych została wszczęta 25 września br. Pod lupę wzięto firmy: Cedo, Erontrans, Kalmar Poland, Nokia Solutions and Networks, Wielton, Pojazdy Szynowe Pesa Bydgoszcz, Ozas-Esab, Remak-Energomontaż, Vesuvius Poland i Samasz.

Zatory płatnicze to jeden z większych problemów polskiej gospodarki, ponieważ podnoszą koszty dostawcom, wpływają na ograniczenie zatrudnienia i inwestycji” - wskazał, cytowany w informacji, prezes UOKiK Tomasz Chróstny. Zaznaczył, że terminowe płatności oraz powiązana z nimi płynność finansowa to jeden z podstawowych warunków funkcjonowania mniejszych firm. „Dlatego też walka z zatorami jest tak ważna” - dodał.

Kryteria nakładanych kar

Zgodnie z obowiązującymi przepisami kara jest obliczana przy uwzględnieniu okoliczności łagodzących i obciążających. Pod uwagę brane są nie tylko wartość przeterminowanych płatności i długość opóźnień, które wyznaczają maksymalną wysokość kary obliczaną na podstawie ustawowego wzoru. Badane i oceniane są także waga naruszeń, działania podjęte w celu zminimalizowania ryzyka opóźnień w płatnościach, ograniczenie ich skali i zaprzestanie dalszych naruszeń. Ponadto na obniżenie kary wpływa aktywna współpraca przedsiębiorcy z Urzędem w toku postępowania.

Co to jest zator płatniczy?

UOKiK przypomniał, że do zatorów płatniczych dochodzi, gdy w okresie trzech kolejnych miesięcy suma wymagalnych świadczeń pieniężnych niespełnionych oraz spełnionych po terminie przez dany podmiot wynosi co najmniej 2 mln zł. Postępowania są wszczynane wyłącznie z urzędu na podstawie analiz przeprowadzonych przez UOKiK. Źródłem informacji o zatorach płatniczych mogą być także zawiadomienia od podmiotów, które podejrzewają, że padły ich ofiarą.

Działania prewencyjne

Prezes UOKiK wystąpił również do 28 przedsiębiorców bez wszczynania postępowań. To działania, które wpisują się w szeroko pojętą prewencję. Kształtują świadomość i kulturę płatniczą przedsiębiorców, dyscyplinując ich do zmiany praktyk. Przedsiębiorcy są informowani o zauważonych nieprawidłowościach i możliwych konsekwencjach dalszego stosowania takich praktyk. Od początku roku Prezes UOKiK wysłał blisko 160 wystąpień miękkich do przedsiębiorców.

