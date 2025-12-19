Bruksela pęka w sprawie Mercosur!

Dziesięć tysięcy rolników, reprezentujących ponad 40 organizacji branżowych z wszystkich państw członkowskich, protestowało w Brukseli przeciwko skrajnie niekorzystnej umowie handlowej Unii Europejskiej z grupą Mercosur. Doszło do zamieszek, siły policyjne użyły wobec demonstrantów armatek wodnych, gazu łzawiącego, a nawet broni gładkolufowej. Wygląda na to, że protest odniósł skutek, a kraje przeciwne umowie w obecnym kształcie dostaną dodatkowe 2-3 tygodnie na zmontowanie mniejszości blokującej!

Z najnowszych – jeszcze nieoficjalnych, ale wiarygodnych – informacji podanych kilka godzin temu przez agencję AFP wynika bowiem, że Ursula von der Leyen zdecydowała się przełożyć na styczeń podpisanie umowy z Mercosur, co pierwotnie planowano na jutro.

Protesty rolników przeciw Mercosur w Brukseli / autor: PAP/EPA/OLIVIER MATTHYS

Czego konkretnie domagają się producenci rolni? Kolokwialnie mówiąc, walczą o życie. Wskazują na dyskryminowanie ich i na nieuczciwą konkurencję, w związku z tym, że produkty z Ameryki Południowej – ale również z Ukrainy i Azji – trafiają na rynek w cenach nieosiągalnych dla unijnych farmerów obciążonych restrykcyjnymi normami środowiskowymi i administracyjnymi. Początek formularzaŻądają również Domagają sDDomagają się również zmian w polityce rolnej i handlowej Wspólnoty, odejścia od Zielonego Ładu i wzmocnienia krajowego przetwórstwa rolnego.

