Do wzięcia nawet 3500 zł wsparcia. Jak złożyć wniosek?

Od poniedziałku gospodarstwa domowe, korzystające z ciepła systemowego w drugiej połowie 2025 r., mogą starać się o wsparcie w postaci bonu ciepłowniczego. Wnioski będą przyjmowane do 15 grudnia br.

Przepisy ustawy wprowadzającej bon ciepłowniczy weszły w życie 30 września br. Zgodnie z nimi gospodarstwa domowe mogą wnioskować o uzyskanie bonu dwukrotnie, a wnioski za okres od 1 lipca do 31 grudnia br. przyjmowane są już od poniedziałku. Drugi raz - za cały 2026 r. - wnioski będzie można złożyć od 1 lipca 2026 r. do 31 sierpnia 2026 r.

Resort energii tłumaczy, że o wsparcie można starać się:

► osobiście w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania.

► Wniosek można też nadać w placówce pocztowej,

► złożyć przez stronę www.gov.pl, platformę ePUAP lub aplikację mObywatel.

Wzór wniosku dostępny jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej ME.

Wsparcie dla gospodarstw domowych korzystających z ciepła systemowego

Bon ciepłowniczy ma być wsparciem dla gospodarstw domowych korzystających z ciepła systemowego w drugiej połowie 2025 r. i w całym 2026 r. Bon będzie przyznawany na podstawie kryteriów dochodowych. Otrzymają go gospodarstwa domowe, które: osiągają miesięcznie dochód równy lub niższy niż 3272,69 zł w przypadku gospodarstw jednoosobowych; osiągają dochód równy lub niższy niż 2454,52 zł na osobę w przypadku gospodarstw wieloosobowych.

Ponadto gospodarstwa te będą musiały korzystać z ciepła systemowego dostarczanego przez przedsiębiorstwo energetyczne i płacić za ciepło powyżej 170 zł/GJ.

Bon ciepłowniczy będzie przyznawany dwukrotnie: za okres od 1 lipca 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. (jednorazowo) w wysokości 500 zł – gdy cena ciepła jest wyższa niż 170 zł/GJ i nie wyższa niż 200 zł/GJ; w wysokości 1000 zł – gdy cena ciepła jest wyższa niż 200 zł/GJ i nie wyższa niż 230 zł/GJ; w wysokości 1750 zł – gdy cena ciepła jest wyższa niż 230 zł/GJ.

Z kolei za okres od 1 stycznia 2026 r. do 31 grudnia 2026 r. bon będzie przyznawany jednorazowo w wysokości 1000 zł – gdy cena ciepła jest wyższa niż 170 zł/GJ i nie wyższa niż 200 zł/GJ; w wysokości 2000 zł – gdy cena ciepła jest wyższa niż 200 zł/GJ i nie wyższa niż 230 zł/GJ; w wysokości 3500 zł – gdy cena ciepła jest wyższa niż 230 zł/GJ.

PAP, sek

