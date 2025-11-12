Daniel Obajtek w prokuraturze. „Cyrk polityczny”

Daniel Obajtek, były prezes Orlenu był wczoraj wieczorem pytany w rozmowie z Polsat News o dzisiejsze przesłuchanie w prokuraturze. Czy stawi się na przesłuchanie? „Będzie to niespodzianką, zobaczycie państwo jutro” - powiedział europoseł PiS. Zarzuty pod jego adresem określił jako „cyrk polityczny”. O godzinie 11:30 przed siedzibą Prokuratury Regionalnej w Warszawie ma odbyć się dziś protest przeciwko politycznym represjom wobec Daniela Obajtka – informuje wPolityce.pl

Donald Tusk na konferencji prasowej z 5 marca 2024 r. przekonywał, że Daniel Obajtek w czasie, gdy był prezesem Orlenu, podpisał zlecenie dla detektywa.

Mamy też dokumentację, która pokazuje, czym zajmował się detektyw — śledzeniem posłów opozycji. Pana Kierwińskiego, Grabca, Halickiego — stwierdził wówczas premier -– przypomina wPolityce.pl.

Dziś Obajtek ma zostać w tej sprawie przesłuchany przez upolitycznioną prokuraturę.

„Staram się dotrzymywać słowa”

Wczoraj wieczorem Daniel Obajtek był pytany przez Bogdana Rymanowskiego na antenie Polsat News, czy stawi się dziś w prokuraturze – cytuje wPolityce.pl.

Będzie to niespodzianką, zobaczycie państwo jutro — zapowiedział.

Pytany o sugestie, że może próbować „wykorzystywać chorobę”, aby uniknąć stawiennictwa, odparł: Jestem zdrowy na ciele i umyśle, staram się dotrzymywać słowa, nie gram żadną swoją chorobą — zaznaczył.

Kaczyński: Obajtek pracował na sukces całej gospodarki

Najwybitniejszy polski menedżer jest dzisiaj wściekle atakowany za to, że z polskiej firmy petrochemicznej zrobił koncern multienergetyczny, który zaczął się liczyć w Europie i na świecie - bronił Obajtka prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński.

Koncern nowoczesny, innowacyjny i uosabiający niezależność energetyczną naszego kraju. Rząd Tuska niszczy nieustannie polską gospodarkę: grupowe zwolnienia pracowników, wzrastające bezrobocie, problemy finansowe przedsiębiorców, także spółek Skarbu Państwa, brak inwestycji. Degradowanie polskiej gospodarki trwa w najlepsze, a wraz z nią człowieka, który pracował na jej sukces. Nie zapominajmy o nim - wskazywał lider PiS.

Morawiecki: to polityczny lincz

Zarzuty dla @DanielObajtek to polityczny lincz na człowieku, który przysłużył się polskiej gospodarce tworząc koncern multienergetyczny, który może stanąć w szranki z globalnymi czempionami. Sami nie umieją zarządzać, więc chcą zniszczyć tych, którzy radzą sobie lepiej, niż oni kiedykolwiek bedą potrafić. Daniel, przyjacielu, jesteśmy z Tobą - napisał na X Mateusz Morawiecki.

