Nowy prezes Link4

Rada Nadzorcza Link4 powołała Roberta Tomaszewskiego w skład zarządu spółki, powierzając mu funkcję prezesa zarządu pod warunkiem uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), podał Link4. Do czasu uzyskania zgody KNF, rada powierzyła Tomaszewskiemu pełnienie obowiązków prezesa. Powołanie następuje od 1 stycznia 2026 r. na okres kadencji, obejmującej dwa pełne lata obrotowe 2026-2027.

„Robert Tomaszewski jest menedżerem z ponad 25-letnim doświadczeniem w branży ubezpieczeniowej, posiadającym doskonałe kompetencje w obszarze inżynierii finansowej firmy, aspektach produktowych, technologicznych i marketingowych” - czytamy w komunikacie.

Droga zawodowa nowego prezesa Link4

Przez większą część swojej kariery zawodowej związany był z T.U. Ergo Hestia, gdzie pełnił m.in. funkcję dyrektora zarządzającego ds. sprzedaży, dyrektora zarządzającego ds. ubezpieczeń detalicznych oraz dyrektora biura likwidacji szkód - analizy. Był odpowiedzialny m.in. za wdrożenie w 2003 r. systemu Uranos - jednego z najlepiej ocenianych i funkcjonujących do dziś narzędzi IT, opracowanie systemów motywacyjnych dla underwriterów i likwidatorów szkód oraz implementację platform sprzedaży iHestia i Jupiter dla agentów. W 2018 r. z powodzeniem rozpoczął budowę dynamicznego pricingu w Ergo Hestia. W 2021 r. wdrożył w sieci agencyjnej pierwszy na rynku ubezpieczeniowym program certyfikacji.

Robert Tomaszewski jest absolwentem Uniwersytetu Gdańskiego na kierunku informatyka i ekonometria ze specjalizacją statystyka ubezpieczeniowa oraz studiów podyplomowych z rachunkowości w Wyższej Szkole Finansów i Rachunkowości w Sopocie.

Link4 jest jednym z liderów rynku ubezpieczeń komunikacyjnych. Należy do Grupy PZU.

Grupa PZU jest największą instytucją finansową w Europie Środkowo-Wschodniej. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20.

