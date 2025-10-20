520 mln zł na dzień – tak rósł dług państwa we wrześniu

Zadłużenie Skarbu Państwa wzrosło o 0,8 proc. m/m i wyniosło ok. 1 868,7 mld zł na koniec września 2025 r., podało Ministerstwo Finansów, prezentując szacunkowe dane.

„Według wstępnych szacunkowych danych, zadłużenie SP na koniec września 2025 r. wyniosło ok. 1 868,7 mld zł, co oznaczało wzrost o 15,7 mld zł (+0,8 proc.) m/m - czytamy w komunikacie resortu finansów.

Zadłużenie w podziale według kryterium miejsca emisji wyniosło:

dług krajowy: ok. 1 487,0 mld zł,

dług zagraniczny: ok. 381,7 mld zł (tj. 20,4 proc. całego długu Skarbu Państwa.

Resort podał także, że zadłużenie Skarbu Państwa na koniec sierpnia br. wyniosło 1 852 962,8 mln zł, co oznaczało wzrost o 1,1 proc. m/m.

