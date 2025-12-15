Zawał! Ćwierć biliona deficytu i spadek dochodów o 9 proc.

Po listopadzie dochody państwa wyniosły 526,1 mld zł, wydatki 771 mld zł, co oznacza deficyt w wysokości 244,9 mld zł - wynika z komunikatu Ministerstwa Finansów. Dochody z podatku VAT wyniosły 297,9 mld zł, a z podatku akcyzowego 83,4 mld zł.

Zgodnie z komunikatem MF, szacunkowe wykonanie budżetu państwa w okresie styczeń – listopad 2025 r. w stosunku do ustawy budżetowej na 2025 r. wyniosło:

-83,1 proc. w przypadku dochodów,

-83,7 proc. w przypadku wydatków oraz

-84,8 proc. w zakresie deficytu.

Resort wskazał, że w warunkach porównywalnych, tj. bez reformy udziałów jednostek samorządu terytorialnego (JST), dochody budżetu państwa w okresie styczeń-listopad wyniosłyby 634,5 mld zł, tj. 108,4 mld zł więcej i byłyby o 55,7 mld zł wyższe niż w analogicznym okresie poprzedniego roku (9,6 proc. rdr). „Oznacza to, że spadek dochodów r/r jest jedynie efektem innego podziału wpływów z PIT i CIT między budżet państwa a JST” - podkreślił resort finansów.

Dochody państwa lecą na łeb, na szyję

W obecnych realiach dochody budżetu państwa były niższe o ok. 52,7 mld zł (tj. 9,1 proc.) w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego (578,8 mld zł). Dochody podatkowe wyniosły 465,9 mld zł (spadek o ok. 52,4 mld zł, czyli 10,1 proc. rdr). Z tej kwoty 297,9 mld zł stanowią dochody z VAT, które urosły o ok. 25,9 mld zł (9,5 proc. rdr), a 83,4 mld zł dochody z podatku akcyzowego. Te zwiększyły się o niemal 2 mld zł, czyli 2,3 proc. rdr.

