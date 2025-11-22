Kosiniak-Kamysz krytykuje GDDKiA za warianty drogi S7

Projekty przebiegu S7 w Krakowie i okolicach nie są dobre dla mieszkańców tamtejszych terenów i wymagają ponownej analizy – ocenił wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.

Minister, który pochodzi z Małopolski, o warianty S7 pytany był w sobotę w Krakowie przy okazji inauguracji pilotażu programu „wGotowości”.

– Wsłuchuję się w te głosy mieszkańców, które są wypowiadane w ramach konsultacji. Bardzo dziękuję za każdy sygnał, który do mnie trafił jako do parlamentarzysty z Małopolski – powiedział. Według niego „projekty zaproponowane przez GDDKiA wymagają jeszcze raz analizy”.

Żaden z tych projektów moim zdaniem nie jest dobry dla społeczeństw, bo rozbudowa infrastruktury ma służyć ludziom, a nie powodować, żeby cały czas byli w niepokoju czy protestowali – zaznaczył wicepremier.

Dodał, że powinien być zaproponowany inny, bardziej kompromisowy wariant niż te dotychczas przedstawione. Zapowiedział, że będzie zachęcał wszystkich odpowiedzialnych za S7 do ponownej analizy projektów.

W sobotę szef MON rozmawiał o sprawie S7 z wojewodą małopolskim Krzysztofem Janem Klęczarem i z szefem małopolskiej GDDKiA Maciejem Ostrowskim.

– Myślę, że podzielają w dużej części mój pogląd i mam nadzieję, że będzie z ich strony reakcja jak najszybciej – podkreślił Kosiniak-Kamysz.

Sześć wariantów S7 z Krakowa

Na początku listopada GDDKiA przedstawiła sześć propozycji przebiegu S7 między Krakowem a Myślenicami. Wszystkie warianty rozpoczynają się na autostradzie A4 – na istniejącym węźle Łagiewniki i na projektowanych węzłach Kraków Tuchowska i Kraków Blacharska. Warianty te skrytykowali mieszkańcy, władze Krakowa i gmin położonych na południe od miasta.

Jeszcze wcześniej, w czerwcu, władze Krakowa i gmin Świątniki Górne, Siepraw i Mogilany, przez które przebiegać ma droga ekspresowa S7 Kraków – Myślenice, we wspólnym stanowisku sprzeciwiły się jej budowie. Zdaniem samorządowców alternatywą budowy S7 jest modernizacja istniejącej drogi krajowej nr 7, czyli zakopianki.

Według włodarzy tych gmin proponowane rozwiązania niosą za sobą poważne konsekwencje: degradację środowiska, hałas, zanieczyszczenie powietrza, utratę cennych przyrodniczo terenów, a także powstanie w przestrzeni gmin trudnej do przekroczenia bariery.

W ocenie władz samorządowych Krakowa i gmin na południe od stolicy regionu realizacja któregokolwiek z proponowanych wariantów oznaczałaby znaczące pogorszenie jakości życia mieszkańców, a także ryzyko pogorszenia warunków ruchu na południowej obwodnicy Krakowa, szczególnie w przypadku planowanego włączenia trasy do autostrady A4 między węzłami Kraków Południe i Kraków Bieżanów.

PAP, sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Banki pod pręgierzem. Nie chodzi o finanse, ale o prezydenta

Złoto Glapińskiego. Kolejne 15,5 tony w skarbcu NBP

ACTA3 uchwalone. Opozycja: nadchodzi cenzura internetu!

»»Specjalny wywiad z byłym prezydentem Andrzejem Dudą – oglądaj w telewizji wPolsce24