Nie przechowuj miodu w ten sposób!

Miód to jeden z najbardziej powszechnie stosowanych składników świątecznych wypieków, napojów czy deserów. Oprócz funkcji słodzącej dostarcza również licznych związków biologicznie aktywnych, w tym przede wszystkim antyoksydantów o działaniu przeciwzapalnym i przeciwdrobnoustrojowym.

Substancje te mogą wspierać odpowiedź immunologiczną oraz ogólną kondycję organizmu. Ich zawartość jest jednak silnie zależna od warunków przechowywania miodu. Niewłaściwe postępowanie z produktem już po etapie zakupu może prowadzić do gwałtownej degradacji jego składników bioaktywnych, przez co miód staje się jedynie źródłem cukrów prostych o niewielkiej wartości odżywczej.

Uważaj na wysoką temperaturę

Najczęstszym błędem jest przechowywanie miodu w miejscach narażonych na działanie podwyższonej temperatury, takich jak szafki zlokalizowane w pobliżu piekarnika, płyty grzewczej czy grzejników.

Wysoka temperatura przyspiesza rozkład witamin, polifenoli i innych antyoksydantów, a także może przyczyniać się do niekorzystnych zmian sensorycznych.

Optymalne warunki przechowywania

Aby ograniczyć degradację bioaktywnych składników miodu, zaleca się jego przechowywanie:

►w temperaturze poniżej 18°C,

►w miejscu suchym i zacienionym,

►z dala od promieni słonecznych.

Stała, umiarkowanie niska temperatura spowalnia procesy utleniania oraz reakcje nieenzymatycznego brunatnienia. Warunki te zwykle spełniają pomieszczenia typu spiżarnia lub chłodne zaplecze kuchenne; dobrym rozwiązaniem może być również przechowywanie miodu w drzwiach lodówki.

Szczelność opakowania

Miód jest produktem o niskiej aktywności wody, co czyni go podatnym na chłonięcie wilgoci oraz lotnych substancji zapachowych z otoczenia. Wysoka higroskopijność może prowadzić do zmiany jego konsystencji, przyspieszenia fermentacji oraz pogorszenia jakości sensorycznej. Z tego względu zawsze zwracajmy uwagę, aby pojemnik z miodem był zawsze szczelnie zamknięty, głównie aby ograniczyć kontakt z powietrzem i obcymi aromatami otoczenia.

