„Weźcie się do pracy”. Prezydent grzmi do rządu Tuska

Podczas Europejskiego Kongresu Samorządów w Mikołajkach prezydent Karol Nawrocki zaapelował do rządu w sprawie działań na rzecz Polaków przebywających w rejonie Zatoki Perskiej, którzy utknęli tam i z powodu eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie nie mogą wrócić do kraju.

Prezydent nawiązał do wydarzeń z października 2023 roku, kiedy to po wybuchu konfliktu zbrojnego między Izraelem a Hamasem, polski rząd zorganizował pomoc dla poszkodowanych i przeprowadził ewakuację obywateli.

Z całą pewnością nie powinniśmy zostawić Polaków samych w rejonie Zatoki Perskiej. Podejmuję wysiłki w tym kierunku i tego żądam od rządu - mówił podczas kongresu prezydent Karol Nawrocki

MSZ działa

Ministerstwo Spraw Zagranicznych odniosło się do sprawy, informując o podjętych działaniach w regionie. Od kilku dni działa specjalny zespół kryzysowy, a polskie placówki dyplomatyczne funkcjonują przez całą dobę.

Wszystkie zorganizowane grupy z Izraela opuściły Izrael drogą lądową i zostały odebrane przez naszych pracowników w Egipcie – poinformował w poniedziałek rzecznik MSZ Maciej Wewiór.

wpolsce24, jb