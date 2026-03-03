„Weźcie się do pracy”. Prezydent grzmi do rządu Tuska
Podczas Europejskiego Kongresu Samorządów w Mikołajkach prezydent Karol Nawrocki zaapelował do rządu w sprawie działań na rzecz Polaków przebywających w rejonie Zatoki Perskiej, którzy utknęli tam i z powodu eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie nie mogą wrócić do kraju.
Prezydent nawiązał do wydarzeń z października 2023 roku, kiedy to po wybuchu konfliktu zbrojnego między Izraelem a Hamasem, polski rząd zorganizował pomoc dla poszkodowanych i przeprowadził ewakuację obywateli.
Z całą pewnością nie powinniśmy zostawić Polaków samych w rejonie Zatoki Perskiej. Podejmuję wysiłki w tym kierunku i tego żądam od rządu - mówił podczas kongresu prezydent Karol Nawrocki
MSZ działa
Ministerstwo Spraw Zagranicznych odniosło się do sprawy, informując o podjętych działaniach w regionie. Od kilku dni działa specjalny zespół kryzysowy, a polskie placówki dyplomatyczne funkcjonują przez całą dobę.
Wszystkie zorganizowane grupy z Izraela opuściły Izrael drogą lądową i zostały odebrane przez naszych pracowników w Egipcie – poinformował w poniedziałek rzecznik MSZ Maciej Wewiór.
wpolsce24, jb
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.