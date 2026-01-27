Polacy już ocenili działalność prezydenta. Najnowszy sondaż

Z najnowszego badania CBOS wynika, że dokładnie połowa respondentów pozytywnie ocenia działalność prezydenta Karola Nawrockiego.

Polacy negatywnie o pracach rządu Donalda Tuska

Polacy negatywnie oceniają pracę Sejmu. Aż 51 proc. ankietowanych wyraziło negatywną opinię na temat działalności polskiego rządu, 16 proc. respondentów nie miało zdania w tej sprawie, a 34 proc. oceniło ją pozytywnie.

Badanie

Badanie zrealizowano w dniach od 8 do 20 stycznia 2026 roku na próbie liczącej 938 osób (w tym: 55,5 proc. metodą CAPI, 26,4 proc. - CATI i 18 proc. - CAWI).

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

pap, jb

Podatki za Tuska: ukryta podwyżka PIT dla 3 mln Polaków

Porozumienie Indie-UE: „matka wszystkich umów”?

Obajtek ostrzega: milionom Polaków grozi ruina finansów

»»Europejski podatek klimatyczny EU ETS2 dotknie mocno Polaków – oglądaj „Piątkę wGospodarce” w telewizji wPolsce24