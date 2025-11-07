Nawrocki: 800 zł rocznie oszczędności na kosztach prądu

Prezydent Karol Nawrocki podpisał w piątek projekt ustawy, obniżający ceny energii o 33 proc., który zostanie skierowany do Sejmu. To realizacja jednej z obietnic złożonych przez Nawrockiego w kampanii prezydenckiej.

Grupa ekspertów pracowała nad rozwiązaniami jakie dziś kieruje do polskiego Sejmu. Polacy płacą zbyt wiele za energię elektryczną i jest to niezrozumiałe. Kto jak nie Prezydent RP ma się za nimi ująć. Polski rząd i premier żyją igrzyskami, a nie problemami Polek i Polaków – mówił prezydent Karol Nawrocki, prezentując projekt ustawy, realizujący jedną z jego obietnic złożonych w kampanii wyborczej.

Zobowiązany swoim słowem wobec wyborców, odpowiedzialny za los polskich przedsiębiorstw proponuję nie tylko tarczę, ale i miecz, by wyciąć obciążenia, których Polacy nie powinni ponosić – mówił prezydent.

Celem prezydenckiej inicjatywy – nowelizacji ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu obniżenia kosztów energii elektrycznej oraz finansowaniu systemów wsparcia energetyki ze środków z handlu uprawnieniami do emisji CO2 – jest przede wszystkim: trwałe obniżenie rachunków za energię elektryczną dla gospodarstw domowych i firm (docelowo 33 proc.) oraz uproszczenie rozliczeń za prąd, czyli likwidacja skomplikowanych opłat, dzięki czemu rachunki będą czytelniejsze dla odbiorców - napisano w prezentacji projektu.

Cztery filary obniżki cen

Polska w roku 2025 stanęła na niechlubnym podium wzrostu cen energii elektrycznej. W Polsce te wzrosty wynosiły 20 proc., większe były tylko w dwóch państwach w Europie (…). Tak być nie powinno - powiedział prezydent. Dodał, że obecnie Polska jest „drugim państwem z największymi cenami energii elektrycznej po Czechach”.

Wyszedłem z inicjatywą ustawodawczą, która opiera się na czterech strategicznych punktach.

Jak poinformował, projekt zakłada

► likwidację dodatkowych opłat zawartych w cenie energii, w tym opłaty OZE, mocowej, kogeneracyjnej i przejściowej.

Drugi filar - jak mówił - to

►ograniczenie kosztów certyfikatów,

trzeci filar to

►ograniczenie opłat dystrybucyjnych,

a czwarty - to

►zmiana zasad bilansowania systemu.

Prezydent proponuje też

► 5-proc. stawkę VAT za prąd.

800 zł oszczędności rocznie na rachunkach za prąd dla rodziny

Efektem tych wszystkich zmian będzie to, że polskie rodziny będą mogły oszczędzić ponad 800 zł (rocznie) na rachunkach za energię elektryczną w gospodarstwach domowych - podkreślił.

Rabenda: obniżka cen energii o 20 proc. dla biznesu

Prezydencki minister Karol Rabenda podczas prezentacji podkreślił, że projekt zawiera też rozwiazania obniżające ceny prądu dla biznesu, choć nie było tego elementu w oryginalnej propozycji. Chodzi o ulgę kosztową, która „wesprze inwestycje, zapewni płynnośc finansową i ograniczy skalę mozliwych zwolnień pracowników.”

To wynik realnej oceny sytuacji w Polsce i spotkań i debat z wieloma firmami i branżami - wskazywał.

Nasz biznes nie może być obciążany dodatkowymi kosztami, bo przegrywa rywalizację w ramach Unii Europejskiej i spoz niej - mówił Karol Rabenda.

Jego zdaniem sumaryczny efekt dla firm to ceny energii niższe o 20 proc.

Podsekretarz stanu w KPRP Karol Rabenda podczas poświęconego cenom energii elektrycznej spotkania w Pałacu Prezydenckim / autor: PAP/Paweł Supernak

Zwracam się do wszystkich środowisk politycznych w parlamencie, aby przyjąć projekt, który usystematyzuje polski rynek energii elektrycznej a Polacy będą płacić mniej za prąd - mówił na koniec prezydent, podkreślając, że nie zrezygnował ze strategicznego celu jakim jest odejście od Zielonego Ładu.

Sek, PAP, prezydent.pl

