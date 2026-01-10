Polska Moya depcze koncernowi bp po piętach
Orlen zarządzał największą w Polsce siecią 1964 stacji paliw na koniec grudnia 2025 r. (+3 w porównaniu do danych na koniec listopada, +23 r/r); na drugim miejscu uplasował się koncern bp z 577 stacjami (+1 m/m, bez zmian r/r), a na trzecim – polska sieć Moya z 536 stacjami: która powięszyła liczbę stacji o 4 w skali miesiąca i aż 36 w skali całego roku, wynika z danych zebranych przez ISBnews.
Łącznie sześciu największych operatorów w Polsce, do których należą także MOL, Shell i Circle K, zarządzało siecią 4369 stacji (-5 m/m, +30 r/r).
Ranking największych sieci stacji paliw w Polsce na koniec grudnia 2025 r. przedstawia się następująco:
1.Orlen - 1964 stacje (+3 m/m, +23 r/r)
2.bp - 577 (+1 m/m, b.z. r/r)
3.Moya - 536 (+4 m/m, +36 r/r)
4.MOL - 459 (-1 m/m, -12 r/r)
5.Shell - 441 (-12 m/m, -14 r/r)
6.Circle K - 392 (b.z. m/m, -3 r/r)
Łącznie sześciu największych operatorów dysponowało 4369 stacjami, co stanowiło ok. 55 proc. wszystkich stacji paliw w Polsce (w porównaniu do liczby 7937 placówek na koniec 2024 r. wg Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego – POPiHN).
Grudniowy spadek sieci Shell
W ostatnim miesiącu 2025 r. swoją sieć powiększyły Moya (o 4 stacje), Orlen (o 3 stacje) i bp (o 1 stację), Circle K nie zmieniło stanu posiadania, MOL stracił 1 stację, a sieć Shell - dość niespodziewanie - zmniejszyła się aż o 12 placówek.
W całym 2025 roku rosły – i to mocno - tylko dwie polskie sieci
Cały rok 2025 wyglądał podobnie: Moya pozostała liderem dynamiki wzrostu, powiększając swoją sieć o 36 stacji, a poza tym jedyną również rosnącą w skali roku siecią była ta należąca do Orlenu, która powiększyła się o 23 stacje. Sieć bp na koniec roku liczyła dokładnie tyle samo obiektów co na jego początku, a pozostałe trzy się się skurczyły - Circle K o 3 placówki, MOL o 12, a Shell o 14, przy czym niemal całość tego spadku miała miejsce w grudniu.
Piotr Apanowicz (ISBnews), oprac. sek
»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje
»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:
Austriacy kupili polski bank. 22 stycznia zmieni nazwę
Polski potentat przejął niemiecką fabrykę tramwajów
USA zostawiają innym ratowanie klimatu
»»Mercosur: Czy Bruksela oddaje polską wieś na pożarcie? – oglądaj „Salon Dziennikarski” w telewizji wPolsce24
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.