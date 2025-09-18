TYLKO U NAS
Tych suplementów nie kupuj - uszczuplają tylko portfel
W Polsce rynek suplementów diety rozwija się niezwykle dynamicznie, a wartość sprzedaży tego typu produktów szacuje się na wiele miliardów złotych rocznie. Wiele osób sięga po suplementy z przekonaniem, iż wspomogą one odporność, poprawią wygląd czy uzupełnią niedobory składników odżywczych. Jednak jak się okazuje, część z tych preparatów może być zbędna, a ich regularne stosowanie nie przynosić oczekiwanych efektów.
Multiwitaminy – czyli wszystko i nic
Przykładem tego typu preparatów są multiwitaminy, często zawierające zbyt niskie dawki poszczególnych mikroskładników.
Ponadto, niektóre składniki zestawiane w jednym preparacie mogą wzajemnie ograniczać swoje wchłanianie, jak ma to na przykład miejsce w przypadku żelaza oraz wapnia czy magnezu.
Biotyna
Podobnie jest w przypadku biotyny, powszechnie reklamowanej jako środek wspierający kondycję włosów i paznokci.
Zapotrzebowanie organizmu na tę witaminę jest stosunkowo niewielkie i zazwyczaj w pełni pokrywane przez codzienną dietę. Dodatkowo, jej nadmierne spożycie może wpływać na zafałszowanie wyników niektórych badań laboratoryjnych, tym samym prowadząc do błędnych wyników.
Witamina C
Wątpliwości dotyczą również suplementacji witaminy C. Jest to składnik łatwo dostępny w produktach spożywczych, zwłaszcza w warzywach czy owocach. Dzienne zapotrzebowanie można pokryć, spożywając już niewielką porcję surowych warzyw, na przykład połowę czerwonej papryki.
Zamiast kupować suplementy, zadbaj o swój styl życia
Choć suplementy diety mogą znaleźć zastosowanie w określonych sytuacjach, podstawą profilaktyki zdrowotnej niezmiennie pozostaje odpowiednio zbilansowana dieta.
Powinna ona dostarczać pełnowartościowego białka, zdrowych tłuszczów, węglowodanów złożonych, a także witamin i składników mineralnych pochodzących głównie z warzyw, owoców oraz produktów pełnoziarnistych.
Ważnym elementem jest również ograniczanie spożycia produktów wysokoprzetworzonych, zawierających nadmiar cukru i soli.
Utrzymanie prawidłowego nawodnienia organizmu ma kluczowe znaczenie dla zachowania dobrego samopoczucia, koncentracji i sprawności fizjologicznej. Istotnym aspektem jest także świadome czytanie etykiet i dokonywanie wyboru produktów bogatych w składniki odżywcze.
