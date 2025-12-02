Informacje
Ślimaki / autor: Pixabay

Szokująca historia! Skradziono ślimaki warte aż 90 tys. euro

  Opublikowano: 2 grudnia 2025, 11:48

    Aktualizacja: 2 grudnia 2025, 14:07

Z francuskiej farmy hodowlanej w pobliżu miasta Reims skradziono ślimaki o wartości około 90 tys. euro - przekazał portal stacji BBC. Farma hoduje ślimaki i przygotowuje liczne produkty mrożone.

Z magazynu skradziono całą partię gotowych produktów i zapasy żywych ślimaków.

To były zapasy na koniec roku. Mieliśmy akurat tyle, żeby przetrwać święta bez żadnych zmartwień - poinformował kierownik gospodarstwa.

Straty oszacowano na blisko pół tony ślimaków.

Choć do kradzieży doszło na początku ubiegłego tygodnia, policję poinformowano dopiero po kilku dniach. Śledczy rozpoczęli poszukiwania amatorów ślimaków pochodzących z kradzieży.

