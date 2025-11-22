Polski eksport do Chile w 2024 r. to 241 mln euro

Dla polskich firm rynek chilijski jest jednym z najbardziej interesujących na świecie, ponieważ ten kraj posiada najwięcej umów o wolnym handlu spośród wszystkich państw – powiedział PAP kierownik zagranicznego biura handlowego PAIH w Santiago Adam Pejcha.

Polska Agencja Inwestycji i Handlu ma swoje stoisko na odbywających się w stolicy Chile targach nowych technologii EtM Day Chile 2025. Na jednej z największych tego typu imprez biznesowych w tym kraju prezentują się również przedsiębiorcy z Dolnego Śląska, którzy przyjechali tu w ramach prowadzonego przez samorząd województwa projektu „Going Global – Internacjonalizacja Dolnośląskich Przedsiębiorstw”.

Pejcha przypomniał, że od 2003 r. Chile i UE wiąże umowa stowarzyszeniowa, co oznacza, że polskie firmy nie muszą płacić żadnych ceł za swoje produkty i usługi. – Jest to zatem dobre miejsce do konkurencji rynkowej. Chile to najbardziej rozwinięty kraj w Ameryce Południowej, a poziom życia i PKB są dość zbliżone do Polski – mówił.

Kierownik biura PAIH podkreślił, że dla polskich firmy rynek chilijski jest jednym z najbardziej interesujących na świecie. – Ten kraj posiada najwięcej umów o wolnym handlu spośród wszystkich państw na świecie. Tu wszyscy konkurują ze sobą na tych samych zasadach. Polscy przedsiębiorcy, którzy są innowacyjni na pewno znajdą tutaj pole do popisu – mówił.

Polska obecność biznesowa w Chile

Największą Polską inwestycją w Chile jest należąca do KGHM kopalnia miedzi Sierra Gorda, a polska spółka jest dwunastą co do wielkości firmą wydobywając miedź w tym kraju. – Ale mamy też dużo przykładów innych ciekawych firm, które działają w Chile, mamy oddział XTB, Comarch, mamy firmy produkujące rowery oraz dużo polskich produktów z branży spożywczej i kosmetycznej – mówił Pejcha.

Eksport polskich produktów do Chile w 2024 r. wyniósł 241 mln euro. – Skala eksportu porównywalna jest do takich państwa jak Indonezja, Norwegia czy Nigerii, a w sakli Europy do Cypru czy Gruzji – wskazał Pejcha.

Dodał, że rynek chilijski jest szczególnie chłonny w takich branżach jak: nowe technologie w obszarze ochrony środowiska, górnictwo oraz branża rybna.

EtMDay 2025 to - jak informuje PAIH - największe wydarzenie w Ameryce Łacińskiej poświęcone innowacjom, przedsiębiorczości i inwestycjom. Wydarzenie obejmuje różne sektory jak: FinTech, HealthTech, AgTech, EdTech, Clima Tech i cyberbezpieczeństwo, prezentując najnowsze technologie oraz innowacyjne rozwiązania. Wydarzenie odbywa się w dniach 20-22 listopada 2025 r.

