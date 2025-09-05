Przemyt gazu chłodniczego na wielką skalę: 42 tony!

Funkcjonariusze mazowieckiej Krajowej Administracji Skarbowej udaremnili przemyt gazów cieplarnianych o wartości ponad 4 mln zł. Zabezpieczyli ponad 4 tys. butli z tym gazem.

W jednej z podwarszawskich miejscowości funkcjonariusze zatrzymali do kontroli ciężarówkę.

W naczepie pojazdu znaleźli 40 palet, na których było 1 340 butli z czynnikiem chłodniczym wykorzystywanym do napełniania układów klimatyzacji - przekazała rzecznik szefa KAS asp. Justyna Pasieczyńska.

Magazyn, w którym znaleziono 2 845 butli z nielegalnym gazem do napełniania klimatyzacji / autor: materiały prasowe KAS

KAS przejęła 4 tys. butli o łącznej wadze 42 ton

W magazynie znaleźli kolejne 2 845 butli z tą samą zawartością. W pomieszczeniu były też palety ze zużytymi butlami.

Łącznie zabezpieczono ponad 4 tys. butli o łącznej wadze 42 ton i wartości powyżej 4 mln zł.

Za przemyt czynnika chłodniczego i nielegalny obrót tym towarem sprawcom grozi kara do 3 lat więzienia.

PAP, sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Ochłodzenie na rynku aut używanych. Zaskakujący powód!

Import z Mercosur zabije krajowe cukrownie

Złoto Glapińskiego. 515,3 tony i będzie dużo więcej!

»»Co słychać w gospodarce – oglądaj Flesz Gospodarczy na antenie telewizji wPolsce24!