Przemyt gazu chłodniczego na wielką skalę: 42 tony!
Funkcjonariusze mazowieckiej Krajowej Administracji Skarbowej udaremnili przemyt gazów cieplarnianych o wartości ponad 4 mln zł. Zabezpieczyli ponad 4 tys. butli z tym gazem.
W jednej z podwarszawskich miejscowości funkcjonariusze zatrzymali do kontroli ciężarówkę.
W naczepie pojazdu znaleźli 40 palet, na których było 1 340 butli z czynnikiem chłodniczym wykorzystywanym do napełniania układów klimatyzacji - przekazała rzecznik szefa KAS asp. Justyna Pasieczyńska.
KAS przejęła 4 tys. butli o łącznej wadze 42 ton
W magazynie znaleźli kolejne 2 845 butli z tą samą zawartością. W pomieszczeniu były też palety ze zużytymi butlami.
Łącznie zabezpieczono ponad 4 tys. butli o łącznej wadze 42 ton i wartości powyżej 4 mln zł.
Za przemyt czynnika chłodniczego i nielegalny obrót tym towarem sprawcom grozi kara do 3 lat więzienia.
