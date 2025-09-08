Banki mają wielki potencjał finansowania gospodarki

Polski sektor bankowy, mimo solidnych podstaw kapitałowych, jest jednym z najmniejszych w Europie pod względem skali aktywów, których relacja do PKB wynosi w Polsce 95 proc. - wynika z raportu „Polska i Europa: inwestycje, bezpieczeństwo, przyszłość” Związku Banków Polskich.

„O małych rozmiarach polskiego sektora bankowego świadczy również relacja kapitału własnego do PKB, która plasuje nas na przedostatnim miejscu wśród analizowanych sektorów bankowych. Również relacja kredytów do depozytów w polskim sektorze bankowym pozostaje jedną z najniższych spośród analizowanych” – zauważył ZBP.

Związek poinformował, że w 2023 r. relacja aktywów bankowych do PKB wynosiła 88,7 proc.

Banki mogą dać 380 mld zł więcej finansowania gospodarce

Autorzy raportu dodali, że sektor ma potencjał do zwiększenia finansowania polskiej gospodarki o ok. 380 mld zł i jest ono dostępne w stopniu wyższym niż średnia dla Unii Europejskiej.

Cytowany w raporcie prezes ZBP Tadeusz Białek zwrócił uwagę, że mniejsze od polskiego sektory bankowe znajdują się w Słowenii, na Łotwie i w Rumunii.

„Polska gospodarka potrzebuje silnego sektora bankowego, który będzie rozwijał się w tempie przewyższającym wzrost PKB kraju. Tylko dynamiczny rozwój banków zapewni zdolność do finansowania inwestycji niezbędnych dla dalszego wzrostu” – przekonywał Białek.

W ocenie autorów publikacji, mimo wysokich zysków sektor bankowy ma średnią na tle Europy rentowność. Wskazali na ROE (wskaźnik rentowności kapitału własnego – PAP), który w IV kwartale 2024 r. wyniósł 14,7 proc. Najniższą wartość w Europie w tym okresie odnotowano w Niemczech (6,4 proc.), a najwyższą na Łotwie (17,3 proc.). Z kolei ROA (wskaźnik rentowności aktywów - PAP) w Polsce osiągnął wartość 1,26 proc., czyli więcej niż we Francji (0,44 proc.), ale mniej niż na Łotwie (2,1 proc.).

Zgodnie z raportem relacja kredytów dla sektora niefinansowego do PKB w Polsce wynosi 31,1 proc., co jest jednym z ostatnich wyników w Europie obok Łotwy, Węgier i Rumunii.

Największymi zagrożeniami dla banków są inflacja i dług publiczny

Według ZBP największymi zagrożeniami dla sektora są inflacja, dług publiczny oraz geopolityka. „Choć w całej UE widoczne są oznaki wygasania presji cenowej, Polska nadal notuje wskaźniki (inflacyjne - PAP) powyżej średniej” – zauważył Związek. Dodał, że proces dezinflacji jest w Polsce wolniejszy niż w strefie euro, a jego tempo jest uzależnione od dynamiki płac i cen w sektorze usług.

Odnosząc się do długu publicznego w raporcie zwrócono uwagę, że w lipcu br. deficyt budżetu państwa wzrósł o 37 mld zł do 156,7 mld zł, co „praktycznie wyczerpuje przestrzeń Ministerstwa Finansów do zwiększenia deficytu w tym roku”. „Ministerstwo może zwiększyć dług jedynie o 132 mld zł (a zatem nie więcej niż w analogicznym okresie 2024 r.). Obecnie kwestie zadłużenia i deficytu budżetowego stanowią najważniejsze problemy gospodarcze w Polsce i Europie” – podkreślił ZBP.

»» O finansach publicznych w raporcie ZBP czytaj tutaj:

Dziura budżetu głęboka na 400 mld zł? To możliwe

Wojna rosyjsko-ukraińska, napięcia w relacjach transatlantyckich oraz rosnąca konkurencja ze strony gospodarek pozaeuropejskich również stanowią istotne czynniki ryzyka - zauważył natomiast Tadeusz Białek.

PAP, sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Zimny prysznic kończy sielankę Tuska i Domańskiego

Jak nad Wisłą udomowić Husarza

»»Alvin Gajadhur alarmuje: na naszych oczach upada polski transport – oglądaj na antenie telewizji wPolsce24!