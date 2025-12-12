Agencja S&P o ratingu Polski; presja może wzrosnąć?

Zdaniem agencji S&P Global Ratings presja na ocenę kredytową Polski może wzrosnąć, jeśli średnioterminowe perspektywy wzrostu gospodarczego kraju ulegną znacznemu pogorszeniu, a dodatkowo pojawią się nierównowagi makro lub szoki zewnętrzne, np. związane z agresją Rosji na Ukrainę.

„Presja na rating może wzrosnąć, jeśli średnioterminowe perspektywy wzrostu gospodarczego Polski ulegną znacznemu pogorszeniu. Scenariusz ten potencjalnie mógłby być powiązany z rosnącymi nierównowagami makroekonomicznymi lub szokami zewnętrznymi, w tym nieoczekiwanymi skutkami wojny między Rosją a Ukrainą” - wskazano w raporcie S&P z 11 grudnia.

Konsolidacja fiskalna będzie w najbliższym czasie trudna do osiągnięcia

„Biorąc pod uwagę silną polaryzację sceny politycznej i wybory parlamentarne w 2027 r., znacząca konsolidacja fiskalna będzie w najbliższym czasie trudna do osiągnięcia. W ciągu ostatnich kilku lat Polska odnotowała jeden z najostrzejszych wzrostów deficytu budżetowego w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Było to spowodowane powolnym wzrostem dochodów, wysokimi wydatkami socjalnymi (głównie przedwyborczymi) oraz znacznymi wydatkami na obronność, które obecnie wynoszą 4–5 proc. PKB — najwięcej wśród członków NATO” - dodano.

Agencja prognozuje deficyt sektora gg Polski (sektora instytucji rządowych i samorządowych) w 2026 r. na poziomie 6,5 proc. PKB, w 2027 r. 5,8 proc. PKB, a w 2028 r. 5,7 proc. PKB.

Deficyt pierwotny gg prognozowany jest na 3,8 proc. PKB w 2026 r., 2,8 proc. w 2027 r. i 2,5 proc. w 2028 r.

Dług sektora S&P widzi w Polsce w 2026 r. na poziomie 65,5 proc. PKB, w 2027 r. 69,4 proc., a w 2028 r. 72,5 proc.

„Niezwykła” odporność polskiej gospodarki

Wśród równoważących presję na ocenę kredytową Polski czynników S&P wskazuje na „niezwykłą” odporność polskiej gospodarki.

„Prognozujemy, że w perspektywie średnioterminowej gospodarka będzie rosła średnio o 3 proc. Deficyt na rachunku bieżącym i poziom inflacji są stosunkowo niskie. Ponadto dług publiczny Polski pozostaje umiarkowany w kontekście globalnym, a rząd ma swobodny dostęp do rynków krajowych i zagranicznych. Instrumenty finansowe UE, zwłaszcza program SAFE, zapewnią Polsce dodatkowe wsparcie finansowe, odzwierciedlając jej strategiczną rolę w działaniach obronnych UE” - podaje S&P.

Na początku listopada S&P potwierdziła długoterminowy rating Polski w walucie obcej na poziomie „A-” ze stabilną perspektywą.

Spośród trzech największych agencji ratingowych wiarygodność kredytową Polski najwyżej ocenia Moody’s - na poziomie „A2”. Rating Polski według Fitch i S&P to „A-”, jeden poziom niżej niż Moody’s. Moody’s i Fitch w 2025 r. obniżyły perspektywę ratingu Polski do negatywnej.

PAP Biznes, sek

