Dynamiki eksportu i importu niskie, ale na plusie

Z wstępnych danych bilansu płatniczego Polski za październik 2025 r. wynika, że saldo rachunku bieżącego było dodatnie i wyniosło 8,2 mld zł. W analogicznym miesiącu 2024 r. saldo rachunku bieżącego było również dodatnie i wyniosło 4,0 mld zł - poinformował w poniedziałek Narodowy Bank Polski.

Jak podał NBP, w październiku 2025 r. w rachunku bieżącym bilansu płatniczego odnotowano dodatnie saldo usług (13,8 mld zł) i obrotów towarowych (2,3 mld zł) oraz ujemne salda dochodów pierwotnych (7,8 mld zł) i dochodów wtórnych (0,1 mld zł).

„Według wstępnych danych w październiku 2025 r. obroty towarowe osiągnęły najwyższą wartość od marca 2023 r. Dynamiki eksportu i importu pozostają nadal niskie, choć dodatnie. Wartość eksportu towarów wzrosła o 3,7 proc. w stosunku do analogicznego miesiąca 2024 r. i wyniosła 137,5 mld zł. Wartość importu zwiększyła się o 0,9 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim i wyniosła 135,2 mld zł” - poinformował NBP.

Co eksportujemy, co importujemy

Według banku centralnego, w październiku podobnie jak w poprzednich miesiącach największy wpływ na wzrost eksportu miała rosnąca sprzedaż pozostałych towarów konsumpcyjnych. Największe wzrosty w tej kategorii odnotowano w eksporcie odzieży, obuwia i konsol do gier wideo. Utrzymała się także wysoka dynamika sprzedaży autobusów. Jednocześnie, wolniej niż w poprzednich miesiącach, rosła wartość eksportu produktów rolnych. Eksporterzy samochodów osobowych, części motoryzacyjnych oraz towarów zaopatrzeniowych odnotowali ponowne spadki.

NBP wskazał, że największy wpływ na wzrost importu miało zwiększenie wartości dostaw dóbr inwestycyjnych (głównie komputerów). Kolejny miesiąc z rzędu odnotowano wzrost importu samochodów osobowych. Natomiast wyraźnie obniżyła się dynamika importu towarów konsumpcyjnych (zarówno trwałych jak i pozostałych). Mniejszy, w porównaniu z październikiem 2024 r., był import produktów rolnych. Do osłabienia dynamiki importu ogółem przyczyniły się również spadki cen paliw.

Przychody z tytułu eksportu usług wyniosły 43,0 mld zł i w porównaniu z analogicznym miesiącem 2024 r. zwiększyły się o 1,8 mld zł (tj. o 4,5 proc.). Wartość rozchodów wyniosła 29,2 mld zł i wzrosła o 1,7 mld zł (tj. o 6,2 proc.) w porównaniu z październikiem 2024 r.

„Saldo dochodów pierwotnych było ujemne i wyniosło 7,8 mld zł. W porównaniu z analogicznym okresem 2024 r. pogłębiło się o 0,6 mld zł. Największy wpływ na pogorszenie się ujemnego salda dochodów pierwotnych miało ujemne saldo dochodów od inwestycji bezpośrednich, które pogłębiło się o 0,7 mld zł. Wpłynął na to spadek dochodów polskich inwestorów bezpośrednich o 0,7 mld zł przy zachowaniu podobnego poziomu wypłat dochodów zagranicznym inwestorom bezpośrednim. W październiku 2025 r. dochody zagranicznych inwestorów bezpośrednich wyniosły 13,1 mld zł. Na wielkość salda dochodów pierwotnych oddziaływały również wypłaty dochodów z tytułu inwestycji portfelowych oraz pozostałych inwestycji (po 2,1 mld zł)” - napisano w komunikacie NBP.

ING o bilansie płatniczym: dane dosyć dobrze odzwierciedlają tendencje makro

W ostatnich miesiącach dane bilansu płatniczego dosyć dobrze odzwierciedlają tendencje makroekonomiczne - napisali w poniedziałek analitycy ING w komentarzu do wstępnych danych NBP o bilansie płatniczym za październik.

W warunkach dynamicznego wzrostu polskiej gospodarki, motorem wzrostu pozostaje popyt wewnętrzny, a wkład eksportu netto jest mały, polska gospodarka pozostaje solidnie zewnętrznie zrównoważona, a dane bilansu płatniczego mają niewielki wpływ na krótkoterminowe notowania złotego - ocenili analitycy ING.

W przyszłym roku ING spodziewa się lekkiego wzrostu obrotów towarowych, w tym eksportu o 3,4 proc., importu o 3,9 proc., oraz utrzymania deficytu w obrotach bieżących na niskim poziomie około 0,9 proc. PKB. Według analityków, wsparciem dla wzrostu polskiego eksportu będzie ożywienie popytu zewnętrznego ze strefy euro, szczególnie z Niemiec w związku z uruchomieniem fiskalnego pakietu stymulacyjnego. Wzrost importu będzie podtrzymywany przez solidną krajową konsumpcję prywatną oraz ożywienie w inwestycjach, napędzane przez kumulację wypłat ze środków unijnych oraz niższe stopy procentowe.

