Chevron wkracza do gry o rosyjskie aktywa

Właśnie taki scenariusz rysuje dziennik „Financial Times”, wskazując, że to konsorcjum Chevron i Quantum Energy Partners, mogą złożyć władzom rosyjskiego Łukoilu ofertę zakupu aktywów wartych 22 mld dolarów. Szczegóły nie są znane, ale nie jest tajemnicą, że już w listopadzie ubiegłego roku pojawiły się pierwsze informacje, iż Chevron może być zainteresowany taką transakcją. Jednocześnie inni chętni do zakupu aktywów Łukoilu poza granicami Rosji, w tym potentat w handlu ropą firma Gunvor, przekonali się, że do ich przejęcia nie dojdzie bez zgody administracji amerykańskiej a w praktyce samego Donalda Trumpa. Choć prezes Gunvor - szwedzki miliarder Torbjörn Törnqvist dwa miesiące temu był pewien szybkiego sfinalizowania zakupu, to jednak po oskarżeniach Trumpa o powiązania z Rosją, wycofał się z niego.

Przypomnijmy, że determinacja prezydenta USA była kluczowa i przesądziła o sankcjach, które - ogłoszone w październiku ubiegłego roku - wymuszają praktycznie tak na koncernach Łukoil i Rosnieft sprzedaż zagranicznych aktywów. Powodem jest czerpanie zysków, które służą Kremlowi do sfinansowania prowadzonej wojny na Ukrainie. Formalnie bowiem obowiązuje zakaz współpracy z dwoma rosyjskimi koncernami dla firm z USA i innych krajów, jeśli nie chcą narazić się na sankcje Waszyngtonu. (Termin na zakończenie wszelkich transakcji minął pod koniec listopada, choć jest kilka wyjątków.)

Aktywa Łukoil do przejęcia

Gdy chodzi o aktywa Łukoilu, to znajdują się nie tylko w Europie, gdzie nabył udziały w rafineriach – spółce Neftohim w bułgarskim Burgas i Petrotel w rumuńskim Ploeszti ale także holenderskiej Zeeland w południowo-zachodniej części kraju, jak również w sieciach stacji benzynowych w kilku krajach UE i to nie tylko w naszej części Europy ale też na przykład w Belgii. Jednak najbardziej lukratywnym przedsięwzięciem Łukoilu za granicą jest wielkie złoże ropy naftowej w Iraku - West Qurna 2. Rosyjski koncern ma w nim 75 proc. udziałów, a dzienne wydobycie sięga 470 tys. baryłek co stanowi niemal jedną dziesiątą całej irackiej produkcji. (Przypomnijmy, że choć po obaleniu Saddama Husajna ponad 20 lat temu wydawało się, iż to amerykańskie firmy zdominują wydobycie w Iraku, to tak się jednak nie stało. Obecnie obowiązujące sankcje dają im więc okazję do odbudowy tam wpływów, zwłaszcza że Irak jest światowym potentatem naftowym.)

Agnieszka Łakoma

