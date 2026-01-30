Łukoil wyprzedaje majątek wart 20 mld dol.

Na miesiąc przed wyznaczonym rzez władze USA terminem rosyjski Łukoil chce sprzedać swoje zagraniczne aktywa amerykańskiemu funduszowi inwestycyjnemu Carlyle. W grę wchodzi nawet 20 miliardów dolarów, ale potrzebna jest zgoda administracji Donalda Trumpa.

Rosyjski potentat tak jak i koncern Rosnieft został zmuszony do poszukiwania nabywców swojego zagranicznego majątku jesienią 2025 roku, gdy Donald Trump ogłosił zdecydowane sankcje antyrosyjskie. Chodzi o zakaz dla amerykańskich podmiotów współpracy biznesowej i prowadzenia interesów z tymi rosyjskimi firmami.

Łukoil od tego czasu próbuje dokonać sprzedaży, a informacja o porozumieniu z funduszem Carlyle to drugie podejście do transakcji. Na pierwszą – gdy to szwajcarska firma Gunvor znana na całym świecie z handlu ropą, chciała kupić aktywa Łukoilu, nie zgodziły się władze amerykańskie. Sam Donald Trump nazwał Gunvor „marionetką Kremla”, choć jej szef i jeden z głównych właścicieli zapewniał, że nie ma powiązań z Rosją.

Niezbędna zgoda Departamentu Skarbu USA

Trudno ocenić szanse na sfinalizowanie obecnej umowy z funduszem Carlyle – wszystko zależy od opinii, czyli w praktyce zezwolenia Biura Kontroli Aktywów Zagranicznych Departamentu Skarbu USA. Nie jest tajemnicą, że majątkiem rosyjskiego koncernu zainteresowane są także koncerny z branży czyli Chevron i ExxonMobil z USA a także International Holding Company (IHC) z Abu Zabi.

W Europie Carlyle Group jest obecna m.in. w Rumunii, gdzie poprzez swoją spółkę prowadzi wydobycie złóż gazowych na Morzu Czarnym (pokrywają 10 proc. zapotrzebowania tego kraju). Carlyle Group jako globalna firma inwestycyjna zarządza aktywami o wartości 474 miliardów dolarów, ale kluczową działalność prowadzi w USA.

Informacja o planowanej transakcji wywołała negatywna reakcję Kremla, który – co oczywiste - od początku sprzeciwiał się amerykańskim sankcjom uderzającym w dwie największe firmy, określając je jako nielegalne i niedopuszczalne.

Łukoil zamierza sprzedać amerykańskiemu funduszowi zdecydowaną większość zagranicznego majątku, na który składają się m.in. liczne stacje paliwowe i rafinerie w 20 krajach w tym i w unijnych. Już wiadomo jednak, że transakcja nie obejmie złóż w Kazachstanie (w tym udziałów w olbrzymim złożu Tengiz), których nabyciem jest zainteresowany Skarb Państwa tego kraju i władze prowadzą negocjacje w tej sprawie z Waszyngtonem.

Agnieszka Łakoma

