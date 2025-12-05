Węgierski koncern MOL wchodzi do wielkiej gry o Lukoil

Węgierski koncern MOL poinformował amerykańskich urzędników, że jest zainteresowany zakupem zagranicznych aktywów objętego sankcjami rosyjskiego giganta naftowego Łukoil - poinformowała agencja Reutera, powołując się na źródła zaznajomione ze sprawą.

Zagraniczne aktywa Łukoilu obejmują udziały w złożach ropy w Kazachstanie, Uzbekistanie, Iraku i Meksyku oraz posiadanie setek stacji paliw na całym świecie, a także kilku rafinerii w Europie. MOL chciałby kupić rafinerie i stacje paliw firmy w Europie, jak również udziały w aktywach produkcyjnych w Kazachstanie i Azerbejdżanie - podało jedno ze źródeł Reutersa.

Agencja zauważyła, że temat został poruszony przez premiera Węgier Viktora Orbana podczas jego rozmowy z prezydentem USA Donaldem Trumpem w listopadzie w Waszyngtonie.

MOL podjął też rozmowy z Serbskim Przemysłem Naftowym (NIS), największym w Serbii koncernem naftowym, w którym większość akcji posiadają podmioty rosyjskie, przez co firma trafiła w styczniu na listę sankcyjną USA.

Sankcje na Łukoil i Rosnieft

Pod koniec października, aby wywrzeć presję na Rosję i skłonić ją do rozmów o zakończeniu wojny z Ukrainą, Stany Zjednoczone umieściły dwa największe rosyjskie koncerny naftowe, Łukoil i Rosnieft, na liście podmiotów objętych sankcjami. W czwartek USA ogłosiły jednak, że czasowo zawieszają część sankcji wobec Łukoilu, aby umożliwić dalsze funkcjonowanie stacji paliwowych koncernu poza Rosją. Zawieszenie ma obowiązywać do 29 kwietnia 2026 r.

Z kim negocjują Rosjanie?

Decyzja USA zmusiła Łukoil do ogłoszenia sprzedaży swoich zagranicznych aktywów. Firma prowadzi rozmowy z koncernami Exxon Mobil i Chevron oraz inwestorami z Bliskiego Wschodu - przypomniał Reuters. Koncern zawarł wcześniej wstępne porozumienie ze spółką Gunvor, firmą handlującą ropą, założoną przez szwedzkiego biznesmena Torbjorna Tornqvista i przyjaciela Władimira Putina - Giennadija Timczenkę. Umowa nie została sfinalizowana, ponieważ władze USA oświadczyły, że „marionetka Kremla Gunvor nigdy nie otrzyma licencji na działalność i generowanie zysków”.

Stany Zjednoczone dały Łukoilowi czas do 13 grudnia na sprzedaż swoich aktywów zagranicznych.

Jakub Bawołek (PAP), sek

