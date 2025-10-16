W Lidlu rewolucja „na kasie”

Lidl w Niemczech wprowadza rewolucję w swoich sklepach – klasyczne kasy znikają z większości placówek, a na ich miejsce wchodzą samoobsługowe stanowiska płatnicze. Dla niektórych to nowoczesność i oszczędność czasu, dla innych – utrata ludzkiego kontaktu i chaos technologiczny – notuje portal polskiobserwator.de

W wielu sklepach długość kolejek zawsze była zmorą klientów. Po pracy czy w weekend trudno było w spokoju zrobić zakupy i szybko opuścić sklep. To właśnie z myślą o takich sytuacjach Lidl wprowadza coraz więcej kas samoobsługowych – podał KA Insider. Płacąc kartą i mając kilka produktów, klient może samodzielnie zeskanować zakupy i zakończyć transakcję w kilka minut. Ale wygoda to nie jedyny powód zmian – sieć chce też optymalizować zatrudnienie, przesuwając personel do innych zadań w sklepie - pisze portal polskiobserwator.de.

Klienci wściekli

Decyzja Lidla spotkała się z mieszanymi reakcjami. Młodsze pokolenia często doceniają szybkość i nowoczesność, ale starsi klienci są sceptyczni.

W mediach społecznościowych pojawiają się komentarze, że brak kasjera oznacza brak kontaktu, brak uśmiechu, brak zwykłego small talku. Problemem jest też płatność – wiele starszych osób wciąż korzysta z gotówki i obawia się, że nowe kasy ich wykluczą.

Sieć stara się jednak znaleźć kompromis. Lidl testuje możliwość płacenia gotówką przy kasach samoobsługowych i zwiększa wsparcie dla klientów w sklepach, którzy potrzebują pomocy przy skanowaniu produktów.

