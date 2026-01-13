Stopy procentowe bez zmian? Może tak, a może nie

Rada Polityki Pieniężnej zebrała się dzisiaj na dwudniowym posiedzeniu i w środę po południu ogłosi decyzję w sprawie stóp procentowych. Konsensus rynkowy jest taki, że stopy pozostaną bez zmian. Czy na pewno? Wynik nie jest do końca pewny.

Rynek stawia na opcję “bez zmian”, bo pamięta, co powiedział na konferencji dzień po posiedzeniu RPP prof. Adam Glapiński. Prezes NBP dał do zrozumienia, że byłby zadowolony z utrzymania stopy referencyjnej przez dłuższy czas na obecnym poziomie, który nazwał “doskonałym”.

W podobnym duchu wypowiadali się członkowie RPP, Ludwik Kotecki (“Myślę, że wstrzymamy się z obniżkami do marca–kwietnia”, mówił w wywiadzie dla “Rzeczpospolitej”) i Henryk Wnorowski.

Konsensusem nie zachwiała wypowiedź członka RPP, prof. Ireneusza Dąbrowskiego, który w zeszłym tygodniu powiedział agencji Bloomberg, że widzi 50-proc. prawdopodobieństwo cięcia stóp (jednocześnie dodał, że sam jest bardziej skłonny do przerwy w obniżkach).

Konsensus się chwieje

Czy to oznacza, że szanse na obniżkę rozkładają się równo po połowie, i wynik tak naprawdę wisi na włosku? Analitycy ING BSK napisali w swojej nocie rynkowej, że “ostatnie miesiące pokazały, że dane są ważniejsze niż komentarze RPP, dlatego widzimy 35 proc. szans, że w styczniu dojdzie do kolejnej obniżki kosztu pieniądza”. 35 proc. to jednak mniej niż połowa.

Dane są takie, że rzeczywiście może być niespodzianka. Pauza by się przydała, bo “czynniki ryzyka”, jak pisze RPP, czyli różne odmiany niepewności, pozostały od grudniowego posiedzenia w zasadzie bez zmian, choć zmieniła się nieco ich temperatura: polityka fiskalna to pasmo porażek (budżet na 2026 rok jest tego przykładem), popyt się zwiększa (np. PKB w przyszłym roku może być wyższy niż w tym, co wygląda dobrze z punktu widzenia gospodarki, ale z perspektywy inflacji już niekoniecznie), płace rosną, chociaż wolniej, inflacjogenne ceny energii po decyzje Urzędu Regulacji Energetyki nie wystrzeliły, ale rachunki i tak są wyższe.

Ekonomiści stoją więc przy konsensusie, choć już nie tak twardo, jak po grudniowym posiedzeniu RPP. Rada mogłaby zdecydować się na obniżkę przede wszystkim z powodu spadającej inflacji, która według wstępnych szacunków (ostateczną wartość poznamy w czwartek) wyniosła w grudniu zaledwie 2,4 proc., co było dużą niespodzianką.

Kwestia terminów

Według analityków PKO BP, wynik posiedzenia RPP pozostanie do końca niepewny, o możliwości cięcia wspominają też analitycy Credit Agricole, ekonomiści ING BSK uważają, że grudniowy niski poziom inflacji otwiera przestrzeń “do dalszych obniżek stóp procentowych”.

Twardo przy konsensusie rynkowym stoją analitycy Pekao SA, według których rezultat środowego posiedzenia jest przesądzony (stopa referencyjna pozostanie na poziomie 4 proc.). Interesujące będzie natomiast to, co powie prezes NBP na swojej czwartkowej konferencji. Jeżeli prof. Adam Glapiński poda jakikolwiek termin wznowienia cięć jeszcze przed marcem, zostanie to odczytane przez rynek jako gołębi sygnał (odpowiedzią będzie osłabienie złotego i uruchomienie zakupów na rynku papierów dłużnych, głównie obligacji), jeśli natomiast wspomni o wznowieniu cięć dopiero w kwietniu – rynki zareagują jastrzębio.

W rozpoczętym dzisiaj posiedzeniu po raz pierwszy bierze brał udział Marcin Zarzecki, wyznaczony do RPP - na miejsce Cezarego Kochalskiego, któremu zakończyła się kadencja - przez prezydenta Karola Nawrockiego.

Stanisław Koczot