Ci analitycy wróżą niższe stopy jeszcze w tym roku

Analitycy Polskiego Instytutu Ekonomicznego prognozują „niewielką” obniżkę stóp procentowych, o 0,25 pkt w listopadzie. W komentarzu do czwartkowej decyzji RPP wskazali, że polityka pieniężna wciąż jest restrykcyjna, a przesłanką do braku obniżek są prognozy odbicia inflacji w II połowie roku.

Narodowy Bank Polski w czwartkowym komunikacie poinformował, że na zakończonym w czwartek posiedzeniu Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła stóp procentowych. Główna stopa NBP, referencyjna, została utrzymana na poziomie 5,75 proc.

Polski Instytut Ekonomiczny w swoim komentarzu zwrócił uwagę, że taka decyzja RPP była powszechnie oczekiwana przez analityków. Podkreślono jednocześnie, że stopy procentowe w Polsce są obecnie mniejsze niż na Węgrzech i w Rumunii, gdzie wynoszą odpowiednio 8,25 proc. i 7 proc. Zwrócono uwagę, że w regionie - jedynie Czechy, bardziej obniżyły oprocentowanie - po majowej obniżce o 50 punktów stopa główna wynosi 5,25 proc.

»» O decyzji RPP i innych komentarzach o polityce pieniężnej czytaj tutaj:

Jest decyzja RPP. Nie ma zaskoczenia

Przestrzeń do obniżek stóp NBP szybko się nie otworzy

Okoliczności zewnętrzne sprzyjają obniżce

„Polityka pieniężna wciąż jest restrykcyjna. Przesłonką do braku obniżek są prognozy odbicia inflacji w II połowie roku, związane z wycofaniem działań osłonowych. Pomimo to, inflacja będzie się kształtować poniżej pesymistycznego scenariusza przedstawionego w marcowej projekcji NBP. Obecnie konsensus prognoz Focus Economics zakłada, że w czwartym kwartale osiągnie 4,7 proc. - o 3,3 pkt proc. niższym od przewidywań NBP zakładających całkowite wycofanie działań osłonowych i o 1,3 pp. wyższym niż w wariancie przedłużenia wszystkich działań osłonowych w zakresie cen żywności i energii” - wskazał PIE.

Analitycy Instytutu poinformowali, że prognozują „niewielką obniżkę stóp procentowych o 0,25 punktu w listopadzie min. z uwagi na łagodzenie polityki przez główne banki centralne, takie jak Fed i EBC„.

Słabnie presja inflacyjna

Dodali, że również krajowa presja inflacyjna słabnie, co pokazuje Szybki Monitoring NBP. „Maleje odsetek przedsiębiorstw gotowych do podnoszenia cen - Wskaźnik prognoz cen własnych w II kwartale obniżył się z 2,4 do 1,3 punktu. To jednak wciąż więcej niż średnia dziesięcioletnia (0,9 pkt)” - poinformował PIE.

Takie wyniki są - w ocenie analityków - zgodne z utrzymywaniem się inflacji bazowej na poziomie zbliżonym do 4 proc.

PAP, sek

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Rząd przelewa Polakom pieniądze. Masowe zgody na PPK

Atom jak CPK? Seria dziwnych wypowiedzi pani minister

Projekt „Likwidacja”. Koniec z finansowaniem PFN