Pierwsza decyzja RPP tym roku. Czy zaskoczyła rynek?

W dniach 13-14 stycznia 2026 r. odbyło się posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej – przekazał NBP w komunikacie.

Rada postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie:

• stopa referencyjna 4,00% w skali rocznej;

• stopa lombardowa 4,50% w skali rocznej;

• stopa depozytowa 3,50% w skali rocznej;

• stopa redyskontowa weksli 4,05% w skali rocznej;

• stopa dyskontowa weksli 4,10% w skali rocznej.

W środę po decyzji RPP o utrzymaniu stóp procentowych na niezmienionym poziomie polska waluta marginalnie osłabiła się względem euro, ale nadal pozostaje w okolicy 4,21. Nieco wzrosły rentowności 2-letnich i 5-letnich obligacji.

Jak argumentuje RPP swoją decyzję?

Czynnikami ryzyka dla perspektyw inflacji pozostają kształt polityki fiskalnej, oczekiwane ożywienie popytu w gospodarce, dalsze kształtowanie się dynamiki płac oraz sytuacja makroekonomiczna za granicą, w tym zmiany cen surowców i inflacji na świecie, podano w komunikacie po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej (RPP).

„W III kw. 2025 r. w głównych gospodarkach rozwiniętych roczna dynamika PKB była zbliżona do wieloletnich średnich i wyniosła 1,4 proc. r/r strefie euro oraz 2,3 proc. r/r Stanach Zjednoczonych. Inflacja w strefie euro w grudniu 2025 r. - według wstępnego szacunku Eurostat - wyniosła 2,0 proc. r/r i była zgodna z celem Europejskiego Banku Centralnego. Według dostępnych danych inflacja w Stanach Zjednoczonych kształtowała się natomiast nadal powyżej celu Rezerwy Federalnej. Jednocześnie na rynkach światowych obniżyły się ceny surowców” - czytamy w komunikacie.

W Polsce napływające dane sugerują, że dynamika aktywności gospodarczej w IV kw. 2025 r. była prawdopodobnie zbliżona do odnotowanej w III kw. ub.r. W listopadzie 2025 r. roczne dynamiki sprzedaży detalicznej oraz produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej obniżyły się. Dane z rynku pracy wskazują na obniżanie się dynamiki wynagrodzeń na przestrzeni ubiegłego roku, przy spadku zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw, podano także.

Według szybkiego szacunku GUS roczny wskaźnik inflacji CPI w grudniu 2025 r. obniżył się do 2,4 proc. (wobec 2,5 proc. w listopadzie ub.r.). Uwzględniając dane GUS, można szacować, że inflacja po wyłączeniu cen żywności i energii ukształtowała się na zbliżonym poziomie do odnotowanego w poprzednim miesiącu, czytamy dalej.

„W tych warunkach Rada postanowiła utrzymać stopy procentowe na niezmienionym poziomie” - podkreślono.

Dalsze decyzje Rady będą zależne od napływających informacji dotyczących perspektyw inflacji i aktywności gospodarczej. Czynnikami ryzyka dla perspektyw inflacji pozostają kształt polityki fiskalnej, oczekiwane ożywienie popytu w gospodarce, dalsze kształtowanie się dynamiki płac oraz sytuacja makroekonomiczna za granicą, w tym zmiany cen surowców i inflacji na świecie, podała RPP.

Analitycy ING: na obniżki nie będziemy czekać długo

Zgodnie z naszymi oczekiwaniami RPP pozostawiła w styczniu stopy NBP bez zmian (główna: 4,00%). Pomimo spadku inflacji poniżej celu NBP w grudniu, zrealizowała się zapowiadana przez Radę zmiana nastawienia na wait-and-see. Na kolejne obniżki stóp nie będziemy jednak czekać długo - napisali w komentarzu na X analitycy ING BSK.

Analitycy Banku Pekao: pierwsza od pół roku pauza w cyklu obniżek stóp

Rada jak obiecała, tak zrobiła: na styczniowym posiedzeniu stopy bez zmian. Mamy więc pierwszą od pół roku pauzę w cyklu obniżek stóp. Spodziewamy się, że okres obserwacji inflacji, gospodarki i jej otoczenia zakończy się w marcu. Stopa docelowa to 3,5% - wskazują na X analitycy Banku Pekao.

Analityk Portu: presja inflacyjna słabnie

„Presja inflacyjna w gospodarce wyraźnie słabnie. Nominalny wzrost wynagrodzeń wyhamowuje, co ogranicza ryzyko dalszego podnoszenia cen przez firmy. Nie widać też silnej presji cenowej po stronie producentów. Kluczowym źródłem niepewności pozostają ceny surowców. Jeśli nie dojdzie do ich wyraźnego wzrostu, na przykład w wyniku eskalacji napięć na Bliskim Wschodzie, trudno dziś wskazać inne czynniki, które mogłyby istotnie podbić inflację – skomentował decyzję Andrzej Gwiżdż, analityk platformy inwestycyjnej Portu.

Brak obniżki stóp procentowych na styczniowym posiedzeniu nie zmienia ogólnego kierunku polityki pieniężnej. RPP zrobiła zapowiadaną pauzę, jednak przy obecnym układzie danych kolejna obniżka na najbliższym posiedzeniu wydaje się przesądzona. Niższe stopy w kolejnych kwartałach powinny poprawiać sytuację kredytobiorców i stopniowo wspierać aktywność inwestycyjną, co będzie sprzyjać wzrostowi gospodarczemu w 2026 roku” – twierdzi analityk platformy inwestycyjnej Portu.

