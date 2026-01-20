Trump najważniejszy w Davos?

Choć w rozpoczętym wczoraj światowym Forum Ekonomicznym w szwajcarskim kurcie uczestniczy wielu światowych polityków i szefowie największych koncernów , to jednak wydaje się, że kluczową rolę odgrywać będzie delegacja amerykańska - z Donaldem Trumpem na czele.

Tegoroczne forum w Davos jest najliczniejsze. Zwykle dominują na nim dyskusje o przyszłości oraz trendach w światowej gospodarce, ale jednak wiele wskazuje na to, że w najbliższych dniach dominować będzie geopolityka. A Donald Trump odciska na niej swoje piętno, nie tylko prowadząc spory celne z licznymi partnerami handlowymi, ale też ogłaszając plan przejęcia kontroli nad Grenlandią. O tym, jaką wizję i strategię ma Prezydent USA na kolejne lata, przynajmniej częściowo dowiemy się z dzisiejszego jego przemówienia.

