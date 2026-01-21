Wystrzał cen złota i nowy rekord!

Ceny złota pobiły w środę kolejny historyczny rekord na fali międzynarodowych napięć przed rozmowami światowych przywódców w Davos. Będą one dotyczyły między innymi roszczeń prezydenta USA Donalda Trumpa do Grenlandii, które wywołały kryzys w relacjach transatlantyckich. W 2025 roku ceny złota wzrosły o 64 proc., a od początku br. – o kolejne 10 proc.

Cena kruszcu wzrosła w środę o 2,3 proc., osiągając 4870 dolarów za uncję – podał „Financial Times”. Według dziennika inwestorzy poszukują bezpiecznej przystani w czasach niepewności i odchodzą przy tym od innych tradycyjnie używanych w tym celu aktywów, takich jak długoterminowe obligacje rządowe.

W 2025 roku ceny złota wzrosły o 64 proc., a od początku br. – o kolejne 10 proc. – wynika z danych przytaczanych przez agencję Reutera.

Złoto z nowym rekordem

Donald Trump o Grenlandii

Trump przybędzie do Davos w środę i będzie tam rozmawiał ze światowymi przywódcami o swoich roszczeniach do Grenlandii, która jest autonomicznym terytorium Danii. Roszczenia te wywołały „największy kryzys w sojuszu transatlantyckim od dziesięcioleci” – ocenił „FT”.

Prezydent USA powiedział we wtorek, że „uzgodnił spotkanie z różnymi stronami” sporu o Grenlandię. Przed wylotem do Szwajcarii oświadczył, że „nie może być odwrotu” w jego dążeniach do przejęcia wyspy. Na pytanie, jak daleko jest skłonny się posunąć, odparł: „Zobaczycie”.

Trump ogłosił wcześniej, że 1 lutego nałoży 10-procentowe cła na osiem krajów europejskich, które wysłały żołnierzy na Grenlandię, dając wyraz sprzeciwu wobec jego planów. Cła mają w czerwcu wzrosnąć do 25 proc. i obowiązywać, dopóki USA osiągną porozumienia w sprawie zakupu wyspy.

Na czwartek Rada Europejska zapowiedziała nadzwyczajne posiedzenie unijnych przywódców w sprawie odpowiedzi na działania USA. Według mediów możliwe jest m.in. nałożenie ceł na amerykański eksport do UE wart 93 mld euro rocznie.

